Detienen en Chiapas a presunto líder de la Mara Salvatrucha buscado por Interpol

Elementos de seguridad de Chiapas, en coordinación con corporaciones federales, detuvieron el 6 de junio a Orlando “N”, alias “El Misterio”, presunto líder de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) de nacionalidad salvadoreña, en operativos realizados en el municipio de Metapa de Domínguez y en diversas localidades de Tapachula, como parte de labores de inteligencia en la zona fronteriza.

La captura fue realizada por elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, la Guardia Estatal Fronteriza, la Guardia Estatal Preventiva y la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Marina.

Según las autoridades, los agentes detectaron al hombre cuando, al percatarse de la presencia policial, intentó huir del lugar, por lo que fue asegurado tras una persecución.

Orlando “N” contaba con una notificación roja emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y era considerado un objetivo de interés para las autoridades de El Salvador.

Según información proporcionada por la Fiscalía de Inmigrantes y el Centro Transnacional Antipandillas de El Salvador a las autoridades chiapanecas, el detenido acumula órdenes de captura y antecedentes por homicidio agravado, violación en menor o incapaz, agrupaciones ilícitas y limitación ilegal a la libertad de circulación, además de antecedentes de detención por portación, tenencia o conducción de armas de guerra, así como extorsión en grado de tentativa.

Tras su detención, Orlando “N” fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración, instancia que determinará su situación jurídica y el procedimiento correspondiente conforme avancen las investigaciones sobre los señalamientos en su contra.