Detienen en Chiapas a profesor ligado a posible red de pornografía infantil

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas informó la detención de Antonio Alfonso “N”, de 36 años y profesor, durante un cateo realizado en la colonia San José Quinta, en Tapachula. El hombre es investigado por posesión de droga con fines de comercio y por su presunta relación con una carpeta de investigación por pornografía infantil.

El fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, señaló que las diligencias, realizadas con apoyo de la Policía Cibernética, permitieron detectar la posible relación del detenido con la investigación por pornografía infantil. La carpeta continúa en integración.

Durante el cateo fueron localizados celulares, computadoras y memorias USB que, de acuerdo con la Fiscalía, presuntamente contenían imágenes y videos de menores de edad con contenido sexual. La dependencia indicó que continúa con las diligencias para esclarecer los hechos.

La Fiscalía informó que las investigaciones cuentan con el respaldo de la Dirección de Inteligencia de la institución y de la Secretaría del Pueblo, con el objetivo de determinar si el detenido tendría algún vínculo con una posible red de trata de personas o con la distribución de material sexual que involucre a menores mediante redes sociales.

¿Qué establece el Código Penal de Chiapas sobre pornografía infantil?

El artículo 333 del Código Penal de Chiapas establece que comete el delito de pornografía infantil quien procure, facilite o induzca a una persona menor de edad, con o sin su consentimiento, a realizar actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales para grabarlos, fotografiarlos o exhibirlos por medios impresos o electrónicos.

La legislación estatal contempla para este delito una pena de cinco a 10 años de prisión y de mil a dos mil días multa. El mismo artículo define como pornografía infantil la representación sexualmente explícita de imágenes de personas menores de edad.

Por otra parte, el artículo 334 establece penas de 10 a 14 años de prisión y de 500 a tres mil días multa para quien filme, grabe o imprima imágenes de actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales en los que participen menores de edad. La misma sanción aplica a quien elabore, reproduzca, venda, arriende, exponga, publicite o difunda ese material.

La Fiscalía de Chiapas señaló que la investigación contra Antonio Alfonso “N” permanece abierta y que las autoridades continuarán con las diligencias para determinar su posible responsabilidad y esclarecer si existen otros hechos o personas relacionados con el caso.