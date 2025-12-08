Detienen en Chihuahua a ex gobernador César Duarte por lavado de dinero

César Duarte Jáquez, ex gobernador de Chihuahua, fue detenido en la capital del estado por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, informó la Fiscalía General de la República (FGR). La detención se ejecutó en cumplimiento a la orden de aprehensión emitida el 16 de mayo de 2024 por el juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez.

Según reportes oficiales, la captura ocurrió alrededor de las 14:00 horas cuando Duarte Jáquez salía de su domicilio en la ciudad de Chihuahua. La FGR señaló que los hechos que se investigan corresponden a su probable intervención como servidor público en un esquema de lavado de dinero, mediante el cual pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el Sistema Financiero Mexicano.

Duarte Jáquez había sido detenido previamente el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, y extraditado a México el 2 de junio de 2022 por los delitos de peculado y asociación delictuosa, los cuales son investigados por la Fiscalía del estado de Chihuahua. El proceso penal por estos delitos sigue abierto en el fuero común y el ex gobernador aún no ha sido sentenciado.

La titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, confirmó la detención a través de un comunicado oficial. La dependencia federal explicó que el 4 de octubre de 2024 se tramitó ante el Gobierno de Estados Unidos la autorización para poder procesar a Duarte Jáquez por un delito distinto a los de peculado y asociación delictuosa, autorización que fue concedida el 4 de diciembre de 2025.

César Duarte Jáquez ejerció como gobernador de Chihuahua durante el periodo 2010-2016 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). De manera extraoficial se informó que el ex mandatario se encuentra en un proceso administrativo para ser trasladado al penal federal de Almoloya de Juárez, mientras se define su situación jurídica respecto a este nuevo expediente.

La FGR enfatizó en su comunicado que la persona mencionada es considerada inocente mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.