Detienen en Chihuahua al ex fiscal que renunció por el caso de los agentes de la CIA

César Gustavo Jáuregui Moreno, ex titular de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE), fue detenido el 17 de octubre de 2026 en la ciudad de Chihuahua, capital del estado. La detención ocurrió a las 10:20 horas, en la colonia Campestre Washington, a cargo de elementos de la Policía Estatal, según el Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal.

La captura se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión librada por un juez de primera instancia en materia penal dentro de la causa penal 3055/2026. El oficio judicial, fechado el día 16 del mismo mes y año, atribuye al ex funcionario la probable comisión de los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, previstos en los artículos 253, fracción II, y 260 del Código Penal del Estado de Chihuahua.

En la misma causa penal aparece señalado Guillermo Arturo Zuany Portillo, también por su presunta participación en los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición.

El operativo se desplegó sobre una vialidad de la capital, donde agentes estatales interceptaron el vehículo en el que se desplazaba Jáuregui Moreno y le notificaron el mandamiento judicial. Tras la detención, el ex fiscal fue trasladado a instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Centro para las diligencias ministeriales correspondientes.

Jáuregui Moreno encabezó la FGE hasta el 27 de abril de 2026, cuando presentó su renuncia irrevocable ante la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y asumió responsabilidad política por omisiones en la información y en los mecanismos de control interno de la dependencia. La salida ocurrió tras el operativo realizado entre el 17 y el 19 de abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, en el que se desmanteló un narcolaboratorio y en el que participaron ciudadanos estadounidenses identificados por medios de Estados Unidos como agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). El día 19 del mismo mes y año, cuatro personas murieron en un accidente vehicular tras concluir la operación, entre ellas el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Oseguera, y dos de los estadounidenses.

Al anunciar su salida, el entonces fiscal general reconoció inconsistencias en el manejo del caso. “La información con la que contamos en un inicio era inconsistente y ameritaba una investigación”, declaró respecto a la participación de los extranjeros en el despliegue. En esa misma conferencia de prensa sostuvo que su actuación y la de la FGE se apegaron a la ley.

La unidad especializada que investigó el operativo, encabezada por Wendy Chávez Villanueva, determinó que los extranjeros no formaban parte del despliegue operativo institucional, que su presencia no fue reportada a los mandos superiores de la FGE y que no existe evidencia de que hayan ejercido funciones de mando, coordinación o ejecución de actos de autoridad.

Jáuregui Moreno mantiene la presunción de inocencia. El detenido deberá quedar a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica dentro de los plazos legales.