Detienen en Colima a ‘El Salsas’, presunto operador financiero del CJNG

Autoridades estatales y federales detuvieron el 26 de febrero a José Israel “N”, “El Salsas”, identificado como uno de los principales operadores financieros y logísticos del Cártel Jalisco Nueva Generación en Colima.

La captura se concretó en la comunidad de Alcaraces, perteneciente al municipio de Cuauhtémoc, mediante un operativo conjunto entre la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Marina Armada de México.

Junto con “El Salsas” fue detenida una mujer identificada como Samanta Sarahí “N”.

Al momento de la captura, las autoridades aseguraron bolsas con pastillas de presunto fentanilo, diversas dosis de metanfetaminas y porciones de cocaína.

Tras ser puestos a disposición del Ministerio Público, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de metanfetaminas y fentanilo, conforme al artículo 195 bis del Código Penal Federal.

La autoridad judicial fijó también un periodo para la investigación complementaria.

Según la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima, José Israel “N” era responsable de recaudar el dinero generado por las distintas células del CJNG en la entidad, así como de su traslado y entrega a los mandos de la organización.

Sus actividades logísticas abarcaban un corredor entre Jalisco y Colima, lo que lo convertía en un eslabón clave dentro de la estructura financiera del cartel.

La detención se produjo cuatro días después de que Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG, muriera durante un operativo en Tapalpa, Jalisco.

En ese contexto, la captura de “El Salsas” representa un golpe adicional a la estructura operativa de la organización en una de las entidades donde mantiene mayor presencia.

La Mesa de Coordinación Estatal reiteró, en su comunicado, el compromiso institucional de “seguir trabajando por la tranquilidad de las familias colimenses, combatiendo la criminalidad y la impunidad”.

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía a denunciar delitos a través del número de emergencias 911 o de la línea anónima 089.