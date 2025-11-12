Detienen en Colima a ‘La China’, presunta generadora de violencia del CJNG

Yajaira Berenice Sánchez Castellanos, alias “La China”, identificada como presunta integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación y generadora de violencia en Manzanillo, Colima, fue detenida, informó este miércoles la Secretaría de Marina.

Según lo indicó la institución, la mujer está señalada por su presunta participación en hechos de extrema violencia, incluyendo homicidios, descuartizamientos y venta de droga en la región portuaria.

La captura se realizó durante un operativo de vigilancia llevado a cabo el martes 11 de noviembre en la colonia La Joya II, en la delegación Santiago, como parte de la Estrategia de Seguridad “Colima Seguro”, implementada por la Semar en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Policía Estatal de Colima.

Los elementos de la Semar localizaron a “La China” cuando circulaba en una motocicleta sin placas a exceso de velocidad en compañía de una persona. Al marcarle el alto, tanto la mujer como su acompañante intentaron huir derrapando el vehículo.

Uno de ellos lo logró, sin embargo, Sánchez Castellanos fue detenida en el sitio.

Durante la detención, se aseguraron 36 dosis y 44.51 gramos de metanfetamina, dinero en efectivo, equipo de comunicación y una motocicleta sin placas que era utilizada para desplazarse en la zona. La mujer fue puesta a disposición del Ministerio Público de la Federación, para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Según las indagatorias, “La China” era la encargada del último piso del edificio 16 de la CROM, en Manzanillo, el cual fungía como centro de operaciones, así como sitio de retención y ejecución de víctimas.

A Sánchez Castellanos también se le vincula con una estructura delictiva encabezada por Giancarlo “N”, alias “Raptor”; y Francisco “N”, alias “Chacalo”, responsables de operaciones de narcomenudeo y homicidios, en los municipios de Colima y Villa de Álvarez.

La Semar detalló que la Estrategia Colima Seguro cuenta con el despliegue de mil elementos navales y 123 camionetas tácticas para reforzar la seguridad en la entidad, considerada una de las más afectadas por la violencia del crimen organizado.