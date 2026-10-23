$!Detienen en Colima a presunto líder del CJNG por explosión en Coahuayana

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó la detención de David “N”, “Mando 20”, señalado como presunto responsable de la explosión de un vehículo frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, hecho que dejó seis personas muertas y varias heridas.

La captura se realizó en Tecomán, Colima.

Junto con David “N” fueron detenidas otras dos personas relacionadas con el mismo hecho, identificadas como Sinuhé “N” y Cristian “N”.

Las detenciones derivaron de cateos en dos inmuebles de Tecomán, Colima, ejecutados tras investigaciones coordinadas por la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina, la SSPC y la Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal.

En los operativos las autoridades aseguraron armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, documentación y propaganda del Cártel Jalisco Nueva Generación, además de otros indicios para la investigación.

David “N” fue identificado como presunto líder de una célula del CJNG con presencia en Tecomán, Colima, y municipios aledaños.