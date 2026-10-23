$!Detienen en Colima a presunto líder del CJNG por explosión en Coahuayana

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó la detención de David “N”, “Mando 20”, señalado como presunto responsable de la explosión de un vehículo frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, hecho que dejó seis personas muertas y varias heridas.
La captura se realizó en Tecomán, Colima.
Junto con David “N” fueron detenidas otras dos personas relacionadas con el mismo hecho, identificadas como Sinuhé “N” y Cristian “N”.
Las detenciones derivaron de cateos en dos inmuebles de Tecomán, Colima, ejecutados tras investigaciones coordinadas por la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina, la SSPC y la Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal.
En los operativos las autoridades aseguraron armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, documentación y propaganda del Cártel Jalisco Nueva Generación, además de otros indicios para la investigación.
David “N” fue identificado como presunto líder de una célula del CJNG con presencia en Tecomán, Colima, y municipios aledaños.
La explosión del vehículo ocurrió el 6 de diciembre de 2025 frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán.
“Un ataque que cobró la vida de seis personas no puede quedar impune”, sostuvo García Harfuch.
Agradeció la colaboración de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y de la Secretaría de Seguridad de Colima, “cuyo apoyo ha sido fundamental para avanzar en las investigaciones y fortalecer la coordinación institucional”.