$!Detienen en el AICM a ‘El Deivid’, señalado como nuevo líder de La Chokiza, investigado por extorsión y homicidio

La Fiscalía General del Estado de México (Edomex) detuvo a David “N”, alias “El Deivid” o “El Chino”, quien habría asumido el liderazgo de “La Chokiza” tras el arresto de su hermano, Alejandro Gilmare “N”, alias “El Choko”. De acuerdo con las autoridades, “El Deivid” es investigado por su presunta participación en los delitos de extorsión, homicidio, robo con violencia y despojo, entre otros. La captura se realizó al interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por elementos de la Fiscalía del Estado de México en coordinación con la Secretaría de Marina y la Fiscalía de la Ciudad de México.

“El Chino” fue trasladado al edificio central de la fiscalía en Toluca, donde se definirá su situación jurídica y posteriormente será llevado a un centro de reclusión. Los crímenes de “La Chokiza” en el Estado de México La Chokiza es una organización criminal vinculada con homicidio, extorsión, préstamos gota a gota, cobro de piso, narcomenudeo y despojo, además de actividades de “montachoques”. Hasta septiembre de 2025, Alejandro “N”, alias “Choko”, era identificado por las autoridades como líder de la organización; sin embargo, fue detenido junto con 13 personas durante un operativo llamado “Operación Restitución”. En dicha acción se aseguraron 72 inmuebles relacionados con despojo y otros delitos en los municipios de Tultitlán, Nezahualcóyotl, Acolman y Ecatepec.