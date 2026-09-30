Detienen en el AICM a sinaloense con 8.6 kilos de cocaína ocultos en artesanías

Autoridades federales aseguraron 8.6 kilogramos de cocaína en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y detuvieron a un pasajero procedente de Lima, Perú, identificado como José “C”, originario de Navolato, Sinaloa, según información oficial difundida este 30 de septiembre.

La droga se encontraba oculta en 20 piezas de artesanía elaboradas con fibra de vidrio que formaban parte del equipaje documentado del pasajero.

Al realizar una inspección detallada de las piezas, los agentes localizaron 20 bolsas de plástico que contenían polvo blanco, tras lo cual el viajero quedó detenido de manera inmediata.

El hallazgo se registró durante las revisiones ordinarias que se realizan en las instalaciones aeroportuarias para detectar mercancía irregular y posibles sustancias ilícitas.

El cargamento fue inspeccionado luego de que surgieran indicios de que su contenido no correspondía con lo declarado, lo que derivó en una revisión más minuciosa.

La cocaína quedó bajo resguardo de las autoridades mientras avanzan las investigaciones para determinar el origen y el destino del cargamento, así como para identificar a otras personas que pudieran estar relacionadas con su traslado.

La Secretaría de Marina ha señalado que los filtros de seguridad aplicados en el AICM combinan análisis de imágenes de rayos X, revisión documental, elaboración de perfiles de riesgo e inspecciones físicas, esquema bajo el cual se detectó el cargamento procedente de Perú.

El aseguramiento se suma a otros decomisos registrados durante 2026 en la terminal aérea capitalina. A mediados de septiembre de ese mismo año, las autoridades detectaron más de una tonelada de cocaína oculta en un cargamento de café que realizaba tránsito internacional por el AICM.

El caso refuerza el patrón de uso del AICM como punto de tránsito para cargamentos de cocaína sudamericana, modalidad que recurre al ocultamiento de la droga en mercancía de apariencia legal, como artesanías y productos agrícolas, para evadir los controles aduanales y aeroportuarios.