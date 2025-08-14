Detienen en EU a Carlos Treviño, ex director general de Pemex

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el miércoles fue detenido en Estados Unidos Carlos Alberto Treviño Medina, ex director general de Petróleos Mexicanos entre 2017 y 2018, acusado por la Fiscalía General de la República por presuntamente recibir un soborno de 4 millones de pesos, de parte de la constructora brasileña Odebrecht, por aprobar la reforma energética.

Según lo confirmó Sheinbaum Pardo, durante su conferencia de prensa matutina, Treviño Medina sería deportado, para ser juzgado por temas de corrupción.

Asimismo, explicó que la detención de Treviño Medina fue a raíz de las denuncias por el caso Odebrecht, tras las denuncias de Emilio Lozoya Austin, ex director general de Pemex durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

”Ahora, el día de ayer se detuvo a un director, ex director de Pemex, que era parte de las alertas que existían y es bueno. Lo van a deportar y pues ya será juzgado aquí en México por temas de corrupción. ¿Cómo se llama el director? Carlos Treviño Medina. Tiene que ver con el caso Odebrecht, de las denuncias de Lozoya”, comentó.

La Organización Internacional de Policía Criminal había cancelado el 8 de agosto de 2023 la ficha roja con la que perseguía en 194 países a Treviño Medina.