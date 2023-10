La Fiscalía General de la República informó sobre la captura, en Delano, California, Estados Unidos, de Armando Escárcega, alias “El Patrón”, señalado por el delito de asociación delictuosa dentro del grupo criminal que atentó en contra de la vida del periodista Ciro Gómez Leyva, el 15 de diciembre del 2022.

La captura de Armando “E” fue realizada por agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El fugitivo se encontraba en la ciudad de Delano, California, por lo que fue puesto a disposición de un juez, para el proceso de extradición correspondiente. La investigación original fue abierta por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), pero el 26 de septiembre de 2023, el juez federal Manuel Edmundo Parúaka validó que el caso fuera atraído por la FGR.

“Autoridades mexicanas nos confirman que fue detenido en California, Armando Escárcega, ‘El Patrón’, supuesto jefe del grupo que atentó contra de mi vida. Me informan que en breve darán a conocer más detalles [...] Agradezco el trabajo de las autoridades mexicanas que llevó a la detención del supuesto jefe del grupo que atentó contra mi vida. Gracias”, escribió Gómez Leyva, en su cuenta de la red social X.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que en cumplimiento de una solicitud de la misma institución, de detención provisional con fines de extradición, fue detenido Armando “E”, por delito de asociación delictuosa dentro de la célula criminal que intentó asesinar al comunicador.

“Al respecto, de la carpeta original de investigación en la Fiscalía de la Ciudad de México, esta institución determinó la solicitud correspondiente a la FGR que, desde el mes de septiembre, asumió la competencia federal en el esclarecimiento de este caso”, indicó la FGR, por su parte, en un comunicado.

Según lo dio a conocer el propio periodista en su noticiero nocturno, transmitido en Imagen Televisión, “El Patrón” era señalado como un supuesto asociado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Gómez Leyva, de 65 años de edad, denunció, a las 23:33 horas del 15 de diciembre de 2022, que dos personas a bordo de una motocicleta intentaron asesinarlo, sin embargo, lo salvó el blindaje de su camioneta.

El comunicador indicó, a través de su cuenta de la red social Twitter, que el ataque se produjo a las 23:10 horas del 15 de diciembre de 2022, a 200 metros de distancia de su domicilio particular, en la Ciudad de México, por lo que denunció el intento de homicidio a las autoridades.

En un segundo tuit, el periodista adjuntó cuatro fotografías, en las cuales se observa cómo quedó la camioneta, con impactos de bala en el parabrisas y el cristal del lado del conductor, además de otro en el cofre del vehículo.

“A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades. CGL [...] Agradezco sus mensajes. Me salvó el blindaje de la camioneta. CGL”, escribió Gómez Leyva.

A las 23:49 horas, también en Twitter, Claudia Sheinbaum Pardo, entonces titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, señaló que se comunicó con Gómez Leyva y que estaban “brindándole a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana protección e iniciando investigaciones con cámaras de C5”.

“Acabo de hablar con @CiroGomezL estamos brindándole a través de la @SSC_CDMX protección e iniciando investigaciones con cámaras de @C5_CDMX Nuestra solidaridad y apoyo”, tuiteó la mandataria de la Ciudad de México.

Minutos después, a las 23:53 horas, Omar Hamid García Harfuch, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, afirmó que se iba a detener a los responsables, “para que se tenga la seguridad que cuenta con todo el respaldo” del Gobierno de la capital de la República.

“Vamos a detener a los responsables y tenga la seguridad que cuenta con todo el respaldo del @GobCDMX, @SSC_CDMX”, tuiteó el entonces funcionario capitalino.