Detienen en Guadalajara a ‘El Fénix’, presunto líder del CJNG en Uruapan, Michoacán

Fernando Omar “N”, alias “El Fénix” o “El Prángana”, señalado como presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Uruapan, Michoacán, fue detenido el 8 de noviembre de 2026 durante el operativo federal en el que elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) capturaron a Rafael “N”, alias “El R2”, en un restaurante de la colonia Circunvalación Vallarta, en la zona limítrofe entre Guadalajara y Zapopan, Jalisco.

El detenido operaba en los municipios de Uruapan y Apatzingán, en Michoacán, donde las autoridades lo identifican como uno de los generadores de violencia en esa entidad. Las investigaciones federales lo señalan como presunto responsable de extorsiones y cobro de piso a empresarios aguacateros, restaurantes y bares, además de secuestros y desapariciones. Fuentes del gabinete de seguridad federal informaron a La Jornada que Fernando Omar “N” ya había sido detenido en 2016 por delitos de alto impacto y que permaneció recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 8, en Guasave, Sinaloa, y en el número 11, en Hermosillo, Sonora.

El operativo del 8 de noviembre de 2026 derivó en un enfrentamiento armado dentro del establecimiento, en el que Rafael “N” resultó herido por disparos de arma de fuego y fue trasladado al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, en Guadalajara, donde fue intervenido quirúrgicamente y permanece bajo custodia federal. Un elemento naval también resultó herido. Según las autoridades federales, la localización del presunto líder criminal derivó de trabajos de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), con información de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en una acción coordinada con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal.

Las cifras de detenidos difieren entre las fuentes. N+ reportó que, además de Rafael “N”, en el restaurante fueron detenidas otras 18 personas, entre ellas los cuatro integrantes del grupo norteño Los Arras y un miembro del staff, para un total de 20 capturados en el operativo. La Jornada informó, con base en fuentes del gabinete de seguridad federal, que el saldo fue de 21 detenidos, dos más de los reportados inicialmente, entre ellos un ciudadano argentino y uno estadounidense, cuyos posibles vínculos con la organización criminal continúan bajo investigación.

Rafael “N” es señalado como presunto mando de la célula delictiva conocida como “Los Rs”, vinculada con el CJNG y con presencia en Jalisco y en los municipios michoacanos de Apatzingán, Morelia y Uruapan. La estructura es relacionada por las autoridades federales con el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido en noviembre de 2025. Desde el domingo por la noche, familiares de la agrupación norteña acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) a solicitar informes respecto a los músicos detenidos, y señalaron fuera de micrófonos que ellos solo acudieron a trabajar y que el encargado de los contratos es su manager. Las autoridades prevén el traslado de los detenidos al penal federal de Puente Grande para continuar las diligencias ministeriales.