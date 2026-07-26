Detienen en Jalisco a hombre buscado por homicidio y extorsión

Autoridades federales y estatales detuvieron en Zapopan, Jalisco, a un hombre identificado como Levi “N”, señalado como objetivo prioritario y buscado por su probable participación en delitos de homicidio doloso calificado y extorsión.

De acuerdo con un comunicado, en el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Veracruz y autoridades de Jalisco.

Las acciones generaron una fuerte movilización policíaca este domingo 26 de julio, de acuerdo a reportes de medios.