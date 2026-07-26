Detienen en Jalisco a hombre buscado por homicidio y extorsión

Autoridades federales y estatales detuvieron en Zapopan, Jalisco, a un hombre identificado como Levi “N”, señalado como objetivo prioritario y buscado por su probable participación en delitos de homicidio doloso calificado y extorsión.
De acuerdo con un comunicado, en el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Veracruz y autoridades de Jalisco.
Las acciones generaron una fuerte movilización policíaca este domingo 26 de julio, de acuerdo a reportes de medios.
Las labores de inteligencia e intercambio de información permitieron ubicar la zona de movilidad del sospechoso, por lo que se implementaron vigilancias fijas y móviles en la colonia Loma Chica, en Zapopan, donde finalmente fue localizado y detenido.
Según las investigaciones de la Fiscalía de Veracruz, Levi “N” es señalado por su probable participación en el homicidio de dos personas ocurrido en enero de 2023 en el municipio de Atoyac, Veracruz.
Tras su detención, el hombre fue trasladado a la Ciudad de México para realizar los trámites correspondientes y ser puesto a disposición de las autoridades ministeriales de Veracruz, quienes continuarán con el proceso penal.