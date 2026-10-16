$!Detienen en Jalisco a ‘Ingeniero’, presunto responsable de construir túneles para traficar droga a EU

Luis Manuel “N”, “Ingeniero”, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación y señalado como responsable del diseño y construcción de túneles transfronterizos utilizados para el tráfico de drogas entre México y Estados Unidos, fue detenido el jueves 15 de octubre en Zapopan, Jalisco.
La Secretaría de la Defensa Nacional informó que su captura fue resultado de trabajos de Inteligencia Militar Central y estuvo a cargo de elementos de la Guardia Nacional, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República.
De acuerdo con la dependencia, el detenido operaba principalmente en Tijuana, Baja California, y presuntamente recibía órdenes directas de Juan Carlos Valencia González, alias “03”, señalado como jefe del CJNG.
Además, Luis Manuel “N” cuenta con cargos en San Diego, California, Estados Unidos, por el delito de conspiración para el tráfico de drogas.
Durante el operativo, las autoridades aseguraron armamento, droga y un vehículo.
El detenido y los objetos incautados quedaron a disposición de la FGR en Guadalajara, Jalisco, para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.