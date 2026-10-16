$!Detienen en Jalisco a ‘Ingeniero’, presunto responsable de construir túneles para traficar droga a EU

Luis Manuel “N”, “Ingeniero”, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación y señalado como responsable del diseño y construcción de túneles transfronterizos utilizados para el tráfico de drogas entre México y Estados Unidos, fue detenido el jueves 15 de octubre en Zapopan, Jalisco.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que su captura fue resultado de trabajos de Inteligencia Militar Central y estuvo a cargo de elementos de la Guardia Nacional, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con la dependencia, el detenido operaba principalmente en Tijuana, Baja California, y presuntamente recibía órdenes directas de Juan Carlos Valencia González, alias “03”, señalado como jefe del CJNG.