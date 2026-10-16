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Crimen organizado

Detienen en Jalisco a ‘Ingeniero’, presunto responsable de construir túneles para traficar droga a EU

Luis Manuel ‘N’ es señalado como integrante del CJNG y cuenta con cargos en San Diego, California, por conspiración para el tráfico de drogas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
16/10/2026 18:43
16/10/2026 18:43

Luis Manuel “N”, “Ingeniero”, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación y señalado como responsable del diseño y construcción de túneles transfronterizos utilizados para el tráfico de drogas entre México y Estados Unidos, fue detenido el jueves 15 de octubre en Zapopan, Jalisco.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que su captura fue resultado de trabajos de Inteligencia Militar Central y estuvo a cargo de elementos de la Guardia Nacional, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con la dependencia, el detenido operaba principalmente en Tijuana, Baja California, y presuntamente recibía órdenes directas de Juan Carlos Valencia González, alias “03”, señalado como jefe del CJNG.

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Además, Luis Manuel “N” cuenta con cargos en San Diego, California, Estados Unidos, por el delito de conspiración para el tráfico de drogas.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron armamento, droga y un vehículo.

El detenido y los objetos incautados quedaron a disposición de la FGR en Guadalajara, Jalisco, para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

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