$!Detienen en Jalisco al líder de ‘La Barredora’

El Gobierno de México informó que fue detenido Gustavo “N”, “Viejón”, acusado de liderar el grupo operativo “La Barredora”, vinculado al Cártel de Jalisco Nueva Generación.

En un comunicado del Gabinete de Seguridad informó que derivado de trabajos de gabinete y campo se ubicaron diferentes domicilios, así como las zonas de movilidad del sujeto investigado, con ello, los equipos de trabajo se desplazaron a un domicilio ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, donde implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas, con las que recopilaron datos de prueba suficientes que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó el mandamiento para intervenir el inmueble.

Con esto, explicó, se realizó un despliegue operativo en el Fraccionamiento Senderos de Monte Verde y se ejecutó la orden de cateo, donde se detuvo a Gustavo “N”, de 32 años, y a una mujer de 30 años, se aseguraron tres armas de fuego cortas, un arma de fuego larga, 116 cartuchos útiles de diferentes calibres, ocho cargadores, dosis de marihuana, cristal y cocaína, una granada de gas, nueve teléfonos celulares y tres tabletas electrónicas.

En un comunicado difundido por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que el resultado se logró con trabajos de investigación e inteligencia.

“Elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico, CNI y @pazgobgente, detuvieron a un objetivo prioritario del @GabSeguridadMX y del Gobierno de Guanajuato, en Jalisco a Gustavo “N”, alias “Viejón”, jefe del grupo operativo “La Barredora”, afín al CJNG”, apuntó.

Según el reporte de las autoridades, el detenido está vinculado en delitos como extorsión, homicidio, distribución y venta de droga, privación ilegal de la libertad, robo de vehículos, robo de hidrocarburo y de autotransporte de carga, además de agresiones contra grupos antagónicos y corporaciones principalmente en el Estado de Guanajuato.

A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal. En tanto el inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial.