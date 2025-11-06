Detienen en Jalisco ‘El Apá’, operador del CJNG y brazo derecho de ‘El Charro’

Autoridades estatales y federales detuvieron a Alberto “N”, “El Apá”, identificado también como “El 10” o “El Viejito”, considerado segundo al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación en la región centro-occidente y brazo derecho de Armando Nava Gallegos, “El Charro”, detenido el 31 de octubre.

El arresto, logrado en un operativo conjunto entre las fiscalías de Aguascalientes y Jalisco, así como las Fuerzas Armadas, ocurrió en San Juan de los Lagos, tras una serie de detenciones efectuadas entre el 2 y 4 de noviembre de 2025, en Aguascalientes, de las cuales surgió información clave sobre su paradero.

Con base en esos datos, ambas instituciones de procuración de justicia estatales organizaron un operativo interinstitucional en el que participaron agentes del Grupo DELTA y corporaciones jaliscienses.

En conferencia de prensa, el titular de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, Manuel Alonso García, informó que la detención del operador logístico del brazo armado del CJNG en dicha entidad, se dio en el marco de la “Operación Otoño”.

”El Apá” fue recluido en el Centro Penitenciario Estatal, ubicado en la salida a Calvillo, y sería presentado ante un juez de control, por los delitos de delincuencia organizada, extorsión y homicidio.

Según las autoridades, “El Apá” era uno de los principales generadores de violencia en el municipio de Jesús María y el norte de Aguascalientes, encargado de la distribución de droga, cobro de cuotas y control de extorsiones a bares, comerciantes y negocios locales, además de operar máquinas tragamonedas utilizadas para lavar dinero.

Elementos de fuerzas federales de seguridad detuvieron, el 31 de octubre, a Armando Nava Gallegos, “El Charro”, identificado por las autoridades como el principal jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación en Aguascalientes y un generador de violencia en la región.