Detienen en Mexicali a ‘Niño’, jefe de plaza de ‘Los Mayos’ en Puerto Peñasco

Fuerzas federales detuvieron en Mexicali, Baja California, a Ernesto Enrique “N”, alias “Niño”, identificado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como jefe de plaza del Cártel del Pacífico, facción “Los Mayos”, en Puerto Peñasco, Sonora, según se informó el 24 de septiembre de 2026.

La captura se realizó mediante una operación de Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional (GN), el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República (FGR). La acción derivó de trabajos de Inteligencia Militar Central y del intercambio de información con el Comando Norte de EU (NORTHCOM, por sus siglas en inglés).

Según la Sedena, “Niño” no solo operaba en Puerto Peñasco, sino que también mantenía presencia criminal en Mexicali, Baja California, y en Los Mochis, Sinaloa. Las tres localidades forman parte de una ruta del Cártel del Pacífico hacia la frontera con Estados Unidos.

La dependencia federal lo señaló como responsable del tráfico de drogas y armas entre México y Estados Unidos. También lo identificó como colaborador cercano de Jesús Alexander y/o Juan José “N”, alias “Ruso”, a quien ubicó como jefe de “Los Rusos”, estructura que pertenece a la misma organización criminal.

“Niño” fue detenido junto con otro hombre. Durante la operación, las autoridades aseguraron droga, armas y diversas municiones, aunque la Sedena no precisó cantidades.

El presunto jefe de plaza contaba con una orden de aprehensión emitida por un juez federal por delitos contra la salud, en su modalidad de posesión con fines de comercio de fentanilo.

Ambos detenidos y los indicios asegurados fueron trasladados ante la FGR en Mexicali. Ahí se realizarían las diligencias periciales y se determinaría su situación jurídica.

La detención ocurrió en medio de una serie de operaciones federales contra “Los Rusos”, estructura alineada con la facción de los Zambada y asentada principalmente en Mexicali y su valle. El grupo es encabezado por Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, a quien las autoridades estadounidenses identifican como uno de los principales operadores del Cártel de Sinaloa en el corredor fronterizo de Mexicali. El Gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.

La organización tiene antecedentes en Puerto Peñasco. Gonzalo Inzunza Inzunza, alias “El Machoprieto”, uno de los antiguos jefes de sicarios vinculados a Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, y con quien se relacionan los orígenes de “Los Rusos”, murió en diciembre de 2013 durante un operativo de la Secretaría de Marina (SEMAR) en esa localidad sonorense.

En agosto de 2026, las autoridades intensificaron las acciones contra el grupo en Baja California. El 20 de agosto de 2026, una operación en Mexicali permitió asegurar 120 kilogramos de fentanilo, calculados en más de cuatro millones de dosis, en un inmueble que las autoridades vincularon con “Los Rusos”.

Días antes, en el Valle de Mexicali, fue detenido Felipe de Jesús “N”, alias “El Canelo”, señalado como lugarteniente de esa estructura y operador de actividades de sicariato en la zona sur del valle. En esa acción, las autoridades decomisaron fusiles, pistolas, casi 400 cartuchos y metanfetamina.

Con la captura de “Niño”, las acciones federales alcanzaron la red que, según la Sedena, enlazaba Puerto Peñasco, Mexicali y Los Mochis para el traslado de drogas y armas hacia Estados Unidos.