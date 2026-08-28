Detienen en Mexicali a presunto operador financiero de ‘Los Chapitos’

Salvador “N”, presunto operador financiero de la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, fue detenido en Mexicali, Baja California.

Su captura derivó de trabajos de inteligencia e investigación y la cooperación con autoridades del Gobierno de Estados Unidos.

El aseguramiento fue realizado por el Gabinete de Seguridad en Mexicali, Baja California.

Salvador “N” es identificado como presunto responsable en las operaciones financieras del grupo delictivo, que opera a nivel nacional e internacional.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó sobre la detención, subrayando la importancia de la colaboración binacional en estos operativos.

El funcionario señaló que la captura de Salvador “N” es un golpe a la estructura financiera de la organización.

El detenido es objeto de investigaciones financieras en México por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera.

También enfrenta acciones financieras en Estados Unidos, donde la Oficina de Control de Activos Extranjeros lo designó por su presunta implicación en una red de lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa.

“La cooperación internacional, basada en el respeto irrestricto a nuestra soberanía, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la reciprocidad, fortalece nuestras capacidades para afectar las estructuras financieras y operativas de las organizaciones criminales”, expresó Omar García Harfuch.

La coordinación entre el Centro Nacional de Inteligencia y las agencias estadounidenses permitió ubicar y detener al presunto operador financiero, evidenciando el alcance de los trabajos conjuntos en materia de seguridad.