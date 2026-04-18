Detienen en México a uno de los 10 más buscados en Europa

En un operativo coordinado por elementos de la SSPC, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), el Instituto Nacional de Migración (INAMI) y SSC de Quintana Roo, fue detenido János Balla, alias “Dániel Takács” considerado uno de los 10 hombres más buscados en Europa.

Lo anterior fue compartido por Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, quien informó que el operativo fue derivado de intercambio de información con autoridades de Hungría.

El Detenido cuenta con ficha roja de la Interpol y una orden de arresto emitida por la Europol.