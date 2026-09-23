Detienen en Michoacán a ‘Kamoni’, jefe regional del Cártel de Tepalcatepec buscado por EU

Elementos de Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) México detuvieron el 23 de septiembre a Edgar Valeriano “N”, alias “Kamoni”, jefe regional del Cártel de Tepalcatepec, en el municipio de Tepalcatepec, Michoacán, según un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional

El detenido contaba con una orden de aprehensión provisional con fines de extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico. El gobierno de dicho país ofrecía una recompensa de 3 millones de dólares por información que llevara a su captura.

Defensa informó que la operación de precisión derivó del intercambio de información con Interpol y de trabajos de Inteligencia Militar Central de la dependencia. Al momento de la detención, los elementos federales le aseguraron armamento y municiones.

Según la dependencia, “Kamoni” operaba en los municipios de Tepalcatepec y Buenavista, Michoacán, y era responsable de la elaboración y distribución de drogas sintéticas, así como de la extorsión a empresarios del sector citrícola de la región.

Además, lo identificó como colaborador cercano de Juan José “N”, alias “El Abuelo”, jefe del Cártel de Tepalcatepec, organización criminal con presencia en la zona de Tierra Caliente michoacana.

El detenido y lo asegurado fueron trasladados en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México, donde quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República.

La FGR continuará con las investigaciones y las acciones periciales correspondientes para determinar la situación jurídica de Valeriano “N”, cuyo proceso de extradición a EU quedará sujeto a los procedimientos legales en México.