Detienen en Michoacán a presunto implicado en el asesinato de Hipólito Mora

Un presunto implicado en el asesinato del ex líder de autodefensas, Hipólito Mora, fue detenido el viernes en Morelia, Michoacán, junto a otros dos sujetos, a quienes se les aseguraron armas de fuego largas y cortas, así como equipo táctico.

La detención fue hecha por elementos de la Policía de Morelia y fue reportada a través de sus redes sociales, mientras que la Fiscalía estatal confirmó que uno de los tres detenidos cuenta con una orden de aprehensión por el asesinato de Hipólito Mora, ocurrido el 29 de junio de 2023 en el municipio de Buenavista.

En su publicación en redes sociales, la Policía de Morelia reportó que los oficiales detuvieron a tres personas y aseguraron armamento “de uso exclusivo del Ejército, así como cargadores, cartuchos y equipo táctico, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad federal”.

Añadió que durante la intervención se confirmó que uno de los detenidos tenía una orden de aprehensión vigente y “ha sido vinculado por otras autoridades con investigaciones de alto impacto”.

Por su parte, la Fiscalía de Michoacán indicó que está a la espera de la resolución de la Fiscalía General de la República respecto al delito en flagrancia por el que fue detenido el implicado, para posteriormente proceder con la cumplimentación de la orden de aprehensión por el asesinato de Mora.

El detenido estaría relacionado con el asesinato de Hipólito Mora, agricultor, productor de limón y ex líder de las autodefensas en Michoacán, en junio de 2023.

El líder del PRI en Michoacán, Guillermo Valencia, confirmó entonces la muerte del activista y de sus dos escoltas, quienes viajaban con él en una camioneta blindada por las calles de La Ruana.

Relató que Mora Chávez “fue interceptado por un grupo de civiles armados, quienes abrieron fuego desde un vehículo de carga” y que la camioneta fue perseguida “hasta que los criminales la detuvieron y le prendieron fuego”.

Mora, nacido el 26 de julio de 1955 en La Ruana, fue uno de los dirigentes que en 2013 impulsó la conformación de grupos de autodefensa ante la violencia de organizaciones criminales en Tierra Caliente.

Su activismo lo llevó a colaborar con autoridades, enfrentar señalamientos y también a buscar cargos públicos, incluido competir por la Gubernatura de Michoacán en 2021 como candidato del Partido Encuentro Solidario.

En los años previos a su asesinato, denunció amenazas, atentados y el hostigamiento de grupos del crimen organizado.

En su último mensaje público, difundido el 22 de junio de 2023, pidió a las autoridades intervenir en la región.

“Les digo a las autoridades, vengan y hagan su trabajo aquí en La Ruana y detengan a toda esta gente que tanto daño nos está haciendo a la población”.