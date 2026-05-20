Detienen en Morelos a Alcalde y ex funcionarios en operativo contra extorsión

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México reportó la detención en Morelos de un Alcalde, un ex Presidente Municipal y dos personas más en un operativo contra la extorsión.

Se trata de acciones relacionadas con la Operación Enjambre que las autoridades implementan contra la extorsión.

En una publicación en redes sociales, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó los resultados de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

“En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y como parte de la continuidad de la Operación Enjambre, en Morelos, elementos de @FGRMexico, @SSPCMexico y @GN_MEXICO_, con información del Centro Nacional de Inteligencia, cumplimentaron 4 órdenes de aprehensión obtenidas por FEMDO”, apuntó.

Entre ellas, dijo, se encuentra la detención de Agustín “N”, Presidente Municipal de Atlatlahucan, e Irving “N”, ex Presidente Municipal de Yecapixtla.

Asimismo, añadió, continúan las acciones para cumplimentar la orden de aprehensión en contra de Jesús “N”, Presidente Municipal de Cuautla.

Y advirtió que las investigaciones continúan sobre esta estrategia.