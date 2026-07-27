Detienen en Morelos a la viuda del alcalde de Temoac por extorsión

La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) informó el 27 de julio de 2026 sobre la detención de Marisol Romero Zamora, viuda del presidente municipal de Temoac asesinado, y de Geovany Emmanuel González Morellano, director de Seguridad Pública de ese municipio, ambos señalados por su probable responsabilidad en el delito de extorsión.

Fernando Blumenkron Escobar, titular de la FGE, señaló mediante un comunicado que las órdenes de aprehensión se cumplimentaron contra los dos servidores públicos como parte de la Estrategia Nacional de Combate a la Extorsión. “Como parte de las acciones permanentes de la Estrategia Nacional de Combate a la Extorsión, hoy fueron cumplimentadas órdenes de aprehensión en contra de Marisol ‘N’ y Geovany Emmanuel ‘N’, ambas personas funcionarias públicas del municipio de Temoac”, puntualizó.

Según el boletín de la representación social, los detenidos serían puestos a disposición de un juez especializado para responder a las investigaciones integradas por la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI), instancia que determinará su situación jurídica.

Las indagatorias vinculan a Romero Zamora y a González Morellano con la estructura delictiva conocida como Los Aparicio, también identificada como Los Huazulco, organización con control territorial e influencia política en la región oriente de Morelos.

Las detenciones ocurrieron cinco días después del asesinato del alcalde Valentín Lavín Romero, atacado a balazos el 22 de julio de 2026 dentro del Palacio Municipal de Temoac, luego de que hombres a bordo de una motocicleta irrumpieran en el inmueble.

El edil, emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), había sido señalado dos meses antes de su homicidio mediante una narcomanta en la que un grupo criminal le exigía “alinearse”. En enero de 2026 sobrevivió a un atentado armado cuando viajaba con su esposa sobre la carretera federal México-Oaxaca, a la altura de Amayuca, en el municipio de Jantetelco, hecho tras el cual solicitó licencia.

Romero Zamora es hija de Arturo Romero Aparicio, alias “El Cachibombo”, fundador de la organización delictiva señalada en las investigaciones, quien permanece recluido desde 1994. El presunto líder criminal ha sido trasladado a diversos centros penitenciarios de Morelos, Estado de México y Puebla, donde mantuvo control penitenciario durante 16 años hasta su traslado a Tepexi en 2020, y recientemente fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social No. 13, en Miahuatlán, Oaxaca. Su madre, Andrea Angelina “N”, alias “La Patrona”, se desempeñó como extesorera municipal de Temoac y su nombre ha aparecido en otras investigaciones de alto impacto en la entidad.

El Gobierno de Morelos informó que mantiene coordinación con el Ayuntamiento de Temoac para el procedimiento previsto en la Ley Orgánica Municipal respecto a la designación de la nueva persona titular de la presidencia municipal. El Cabildo nombró de forma temporal a la síndica municipal, Esperanza Galván Zavala, para asumir las funciones del Ayuntamiento.

Las autoridades estatales indicaron que se mantiene el reforzamiento operativo en Temoac y en la región oriente con presencia de elementos de la Guardia Nacional (GN), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Policía Estatal.