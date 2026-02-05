Detienen en Nogales a ‘Nido’, presunto líder de célula de tráfico de fentanilo a EU

Elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, detuvieron este 5 de febrero en Nogales, Sonora, a Rubén Orlando Nido.

“Nido”, como también se le conoce, es identificado por autoridades federales como presunto líder de una célula dedicada al tráfico de drogas sintéticas hacia Estados Unidos y señalado como objetivo de agencias antidrogas estadounidenses.

En la misma operación fueron capturados José Raúl Santamaría Arvizu, alias “Santa”, señalado como segundo al mando; y José Román Santamaría Ramírez, presunto integrante de la misma organización criminal.

La captura de “Nido” ocurrió durante un operativo realizado en la zona fronteriza de Nogales, donde personal naval ejecutó tres cateos de manera simultánea en distintos inmuebles, con apoyo operativo y de inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR.

Según autoridades federales, la célula presuntamente encabezada por “Nido” operaba en la región Sonora-Arizona con el objetivo de enviar drogas sintéticas al mercado estadounidense, aprovechando los cruces entre Nogales, Sonora; y Nogales, Arizona.

Durante los cateos, las fuerzas federales aseguraron un arma larga abastecida, 61 cartuchos útiles, cuatro cargadores, pastillas de droga sintética tipo fentanilo, tres vehículos, teléfonos celulares, equipos de cómputo y documentación financiera presuntamente relacionada con la estructura criminal.

De acuerdo con los informes oficiales, entre lo incautado se contabilizaron 72 tabletas de fentanilo, 15 teléfonos celulares y 12 equipos de cómputo, además de tres inmuebles que quedaron bajo resguardo de la FGR para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Según reportes previos de autoridades mexicanas y estadounidenses respecto a operativos en Nogales y en otros puntos de la frontera Sonora-Arizona, la zona se consolidó como un punto estratégico para el trasiego de fentanilo y otras drogas sintéticas hacia Estados Unidos, debido al volumen de cruces fronterizos y a las rutas utilizadas por distintas organizaciones delictivas.

En diversos decomisos realizados en la región se documentaron aseguramientos de cargamentos de fentanilo en polvo y en pastillas, así como metanfetamina, cocaína y heroína, lo que reforzó la prioridad operativa de los trabajos conjuntos en esa franja fronteriza.

En comunicados oficiales, la Semar y la FGR señalaron que “Nido” era considerado un objetivo relevante por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), debido a su presunta participación en el envío de drogas sintéticas hacia ese país.

Las mismas autoridades indicaron que José Raúl Santamaría Arvizu, alias “Santa”, era identificado como el segundo al mando dentro de la célula, mientras que José Román Santamaría Ramírez aparecía como colaborador operativo en la estructura delictiva con presencia en Nogales, Sonora.

“El objetivo de estas acciones fue afectar las capacidades logísticas y financieras de una organización dedicada al tráfico de drogas sintéticas en la frontera norte”, indicaron autoridades federales en los reportes difundidos tras la detención.

Añadieron que la documentación financiera y administrativa asegurada formaría parte de los indicios que se integrarían al expediente para fortalecer las imputaciones relacionadas con operaciones de tráfico de drogas y posibles delitos financieros.

Los tres detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal adscrito a la FGR, instancia que determinará su situación jurídica una vez que concluya la integración de la carpeta de investigación por delitos contra la salud y otros que resulten.

Según las autoridades, los indicios materiales asegurados, entre ellos el arma larga, los cartuchos, los cargadores, las pastillas de fentanilo, los vehículos y los equipos de comunicación y cómputo, serán sometidos a peritajes especializados para establecer su vínculo con la célula presuntamente encabezada por “Nido”.