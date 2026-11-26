La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó este 26 de noviembre sobre la detención de Juan Armando “N”, alias “El Gordo de Barlovento”, señalado como presunto generador de violencia en Guanajuato.

El hecho se registró durante un cateo realizado en un inmueble de la colonia Valle de los Olivos, en el municipio de Corregidora, Querétaro, donde también fueron detenidas dos mujeres.

Según la FGEQ, el operativo fue desplegado por personal ministerial y por elementos de la Policía de Investigación del Delito, en coordinación con autoridades de Guanajuato, dentro del esquema de trabajo denominado Sinergia Regional.

Las tres personas aseguradas fueron identificadas como Juan Armando “N”, por delitos contra la salud; y Victoria Jocabed “N” y María Susana “N”, por delitos previstos en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

La dependencia estableció que Juan Armando “N” contaba con una orden de aprehensión vigente en Guanajuato por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, por lo que fue entregado a las autoridades de esa entidad, que lo reclamaban.

En el inmueble catearon y aseguraron más de 150 prendas de vestir, entre camisas y chamarras, además de cientos de etiquetas y estampas de distintas marcas comerciales y una prensa térmica utilizada para el estampado.

Los agentes también localizaron una sustancia vegetal verde con características de narcótico, hallazgo que derivó en la imputación por delitos contra la salud en contra de Juan Armando “N”.

Los indicios recabados quedaron a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso penal correspondiente a cada detenido.