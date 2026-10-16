Detienen en Querétaro a ‘El Trébol’, señalado de traficar cocaína a EU

Érick Eduardo Ríos Estrada, “El Trébol”, señalado como integrante de una célula criminal transnacional dedicada al tráfico de cocaína y metanfetamina de México hacia Estados Unidos, fue detenido en Querétaro, en cumplimiento de una orden de detención con fines de extradición.

La captura estuvo a cargo de elementos de la Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal y de Interpol México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El operativo se concretó en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Querétaro.

Según un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad, Ríos Estrada es requerido por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Texas, Estados Unidos, por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud.

El intercambio de información de inteligencia con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) permitió ubicar los movimientos del investigado en territorio queretano.

A partir de esos datos, los agentes federales realizaron labores de vigilancia fija y móvil e identificaron los vehículos que utilizaba, hasta desplegar el dispositivo que concluyó con su arresto.

El Gabinete de Seguridad identificó al detenido como parte de una estructura criminal con operaciones internacionales, aunque omitió precisar el nombre de la organización a la que presuntamente pertenecía, su posición dentro de ella y el tiempo que habría permanecido activo en esa red.

“Esta detención debilita la estructura operativa de una organización criminal transnacional y fortalece los mecanismos de cooperación internacional para combatir el crimen organizado”, señaló el comunicado.

A “El Trébol” le fueron leídos sus derechos de ley y quedó a disposición del agente del Ministerio Público Federal correspondiente, instancia que determinará su situación jurídica mientras avanza el procedimiento para atender la solicitud de extradición formulada por Estados Unidos.