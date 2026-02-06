$!Detienen en Querétaro a presunto operador de Los Salazar, facción del Cártel de Sinaloa

El operativo se realizó en fechas recientes en distintos puntos de esa entidad, en seguimiento a investigaciones por delitos de delincuencia organizada y posibles vínculos con el tráfico de drogas en la región noroeste del País.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana coordinó la detención en Querétaro de un presunto operador de una facción delictiva vinculada al Cártel de Sinaloa, identificado como Diego “N”, “El Flaco”, junto con varias personas más señaladas como integrantes de la misma estructura criminal.

”El Flaco” fue ubicado por autoridades federales como supuesto operador de la facción conocida como “Los Salazar”, considerada una de las facciones vinculadas al Cártel de Sinaloa con presencia en el norte del País.

El Secretario de Seguridad Omar García Harfuch informó que con información obtenida por la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina, se inició una investigación de cuatro meses que incluyeron análisis de patrones delictivos y vigilancias fijas y móviles.

Expuso que elementos de la corporación a su cargo, junto con El Ejército, la Marina, la Fiscalía General de la República y de corporaciones de Querétaro, ejecutaron 12 cateos simultáneos, donde fueron detenidas 30 personas.

“Entre ellas Diego ‘N’, alias ‘El Flaco’, operador de la organización ‘Los Salazar’, afín al Cártel de Sinaloa”, manifestó.

Diego “N”, expuso, coordinaba la venta y distribución de droga en la capital del estado, así como el tráfico de armas, agresiones a grupos rivales, homicidios y actividades de reclutamiento.

En la acción policial participaron corporaciones federales y estatales, que aseguraron vehículos, armamento y otros indicios relacionados con actividades delictivas, sin que se reportaran personas muertas durante el despliegue.

Las autoridades trasladaron a los detenidos a instalaciones ministeriales para su identificación plena y la integración de las carpetas de investigación correspondientes.