Detienen en Quintana Roo a coordinador operativo de grupo delictivo con orden de extradición a Estados Unidos

Autoridades federales y locales detuvieron en el Fraccionamiento Residencial Arbolada del municipio Benito Juárez, Quintana Roo, a Remigio “N”, identificado como coordinador operativo y financiero de un grupo delictivo, quien contaba con orden de extradición hacia Estados Unidos por tráfico de personas, tráfico de drogas y contrabando internacional.

En el operativo fue detenida una segunda persona y se aseguraron 38 dosis de mariguana y una camioneta color gris.

La operación fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación para el seguimiento de organizaciones criminales, en el marco de la coordinación entre la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadan, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo.

Dicha coordinación permitió ubicar al hombre requerido por autoridades de Estados Unidos y ejecutar su detención en el Fraccionamiento Residencial Arbolada.

Tras la detención, los elementos de seguridad realizaron una inspección del lugar, en la que se aseguraron las 38 dosis de mariguana y la camioneta gris.

A ambos detenidos se les informaron sus derechos correspondientes y fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público competente, quien determinará su situación jurídica.

Una vez verificada su identidad, Remigio “N” fue trasladado por vía aérea a la Ciudad de México para continuar con el proceso formal de extradición hacia Estados Unidos, país que lo requería por los delitos de tráfico de personas, droga y contrabando internacional.

Según el comunicado conjunto emitido por las instituciones del Gabinete de Seguridad, las dependencias involucradas reafirmaron su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades locales para detener a generadores de violencia, incluyendo a aquellos requeridos por instancias internacionales.