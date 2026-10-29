$!Detienen en Tamaulipas a ‘Axel’, considero objetivo prioritario; bloquean carreteras

Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional detuvieron en Matamoros, Tamaulipas, a dos personas, una de ellas Axel Alfredo “N”, “Axel”, identificado como segundo al mando de la célula delictiva “Ciclones”. El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que el resultado se logró con trabajos de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. Como resultado del operativo y captura, en carreteras de Matamoros y Reynosa integrantes del crimen organizado bloquearon carreteras y en algunos tramos hubo incendio de vehículos. García Harfuch detalló que Axel Alfredo “N” está relacionado con homicidios, secuestro, extorsión y tráfico de drogas, armas y personas hacia Estados Unidos.

“También es señalado como responsable de la agresión contra integrantes de @SSPCMexico, ocurrida el pasado 17 de mayo, en la que lamentablemente perdió la vida un compañero y varios más resultaron heridos. Su memoria y el compromiso de quienes arriesgan la vida para proteger a la ciudadanía nos obligan a continuar las investigaciones hasta detener a todos los responsables. No permitiremos que esta agresión quede impune”, asentó. Durante la acción, detalló, se aseguraron armas, cargadores, cartuchos, droga y un vehículo y los detenidos fueron trasladados por la @FuerzaAereaMx a la Ciudad de México. “Estas detenciones contribuyen a debilitar la capacidad operativa de una estructura vinculada con delitos que afectan directamente a las familias y comercios de Tamaulipas y a fortalecer las condiciones de seguridad en la entidad”, estableció el Gabinete de Seguridad. La detención provocó bloqueos con vehículos pesados e incendios de tractocamiones en Matamoros, Reynosa y Río Bravo, Tamaulipas, además del cierre momentáneo de puentes internacionales hacia Estados Unidos. La Vocería de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que fuerzas federales capturaron en Matamoros a un objetivo prioritario vinculado a un grupo de la delincuencia organizada, hecho que derivó en obstrucciones viales en distintos puntos de esa ciudad y de Río Bravo. Los bloqueos comenzaron alrededor de las 12:15 horas, tiempo local, en Matamoros, donde fueron obstruidas la Avenida Rigo Tovar, que conecta con la carretera a Reynosa, y la Avenida Pedro Cárdenas, que conduce a la carretera a Ciudad Victoria. Ambas vialidades llevan al cuartel militar. Para impedir la circulación, los presuntos delincuentes emplearon camiones de transporte público y de carga, así como vehículos que despojaron a sus conductores. La Vocería de Seguridad Pública de Tamaulipas confirmó bloqueos con vehículos de carga en ocho cruceros de Matamoros: Manuel Cavazos Lerma y Calixto Ayala, en la Colonia Obrera; Sendero Nacional y Emilio Portes Gil, en la Colonia Los Arados; Pedro Cárdenas y Agapito González, en la Colonia Infonavit Buenavista; Emilio Portes Gil y Pedro Cárdenas, en la Colonia La India; Avenida 12 de Marzo y Constituyentes, en la Colonia Puerto Rico; Avenida Pedro Cárdenas y Brecha 18, en el Ejido La Luz; Calle Chapultepec y Primero de Mayo, en la Colonia Esteros San Pablo, y Laura Villar y Calle Primera, en la Colonia Modelo.