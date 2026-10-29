$!Detienen en Tamaulipas a ‘Axel’, considero objetivo prioritario; bloquean carreteras

Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional detuvieron en Matamoros, Tamaulipas, a dos personas, una de ellas Axel Alfredo “N”, “Axel”, identificado como segundo al mando de la célula delictiva “Ciclones”.
El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que el resultado se logró con trabajos de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Como resultado del operativo y captura, en carreteras de Matamoros y Reynosa integrantes del crimen organizado bloquearon carreteras y en algunos tramos hubo incendio de vehículos.
García Harfuch detalló que Axel Alfredo “N” está relacionado con homicidios, secuestro, extorsión y tráfico de drogas, armas y personas hacia Estados Unidos.
“También es señalado como responsable de la agresión contra integrantes de @SSPCMexico, ocurrida el pasado 17 de mayo, en la que lamentablemente perdió la vida un compañero y varios más resultaron heridos. Su memoria y el compromiso de quienes arriesgan la vida para proteger a la ciudadanía nos obligan a continuar las investigaciones hasta detener a todos los responsables. No permitiremos que esta agresión quede impune”, asentó.
Durante la acción, detalló, se aseguraron armas, cargadores, cartuchos, droga y un vehículo y los detenidos fueron trasladados por la @FuerzaAereaMx a la Ciudad de México.
“Estas detenciones contribuyen a debilitar la capacidad operativa de una estructura vinculada con delitos que afectan directamente a las familias y comercios de Tamaulipas y a fortalecer las condiciones de seguridad en la entidad”, estableció el Gabinete de Seguridad.
La detención provocó bloqueos con vehículos pesados e incendios de tractocamiones en Matamoros, Reynosa y Río Bravo, Tamaulipas, además del cierre momentáneo de puentes internacionales hacia Estados Unidos.
La Vocería de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que fuerzas federales capturaron en Matamoros a un objetivo prioritario vinculado a un grupo de la delincuencia organizada, hecho que derivó en obstrucciones viales en distintos puntos de esa ciudad y de Río Bravo.
Los bloqueos comenzaron alrededor de las 12:15 horas, tiempo local, en Matamoros, donde fueron obstruidas la Avenida Rigo Tovar, que conecta con la carretera a Reynosa, y la Avenida Pedro Cárdenas, que conduce a la carretera a Ciudad Victoria.
Ambas vialidades llevan al cuartel militar.
Para impedir la circulación, los presuntos delincuentes emplearon camiones de transporte público y de carga, así como vehículos que despojaron a sus conductores.
La Vocería de Seguridad Pública de Tamaulipas confirmó bloqueos con vehículos de carga en ocho cruceros de Matamoros: Manuel Cavazos Lerma y Calixto Ayala, en la Colonia Obrera; Sendero Nacional y Emilio Portes Gil, en la Colonia Los Arados; Pedro Cárdenas y Agapito González, en la Colonia Infonavit Buenavista; Emilio Portes Gil y Pedro Cárdenas, en la Colonia La India; Avenida 12 de Marzo y Constituyentes, en la Colonia Puerto Rico; Avenida Pedro Cárdenas y Brecha 18, en el Ejido La Luz; Calle Chapultepec y Primero de Mayo, en la Colonia Esteros San Pablo, y Laura Villar y Calle Primera, en la Colonia Modelo.
“Se informa a la ciudadanía que se reportan bloqueos con transporte de carga en diversos puntos de la ciudad de Matamoros. Se recomienda precaución y en la medida de lo posible, utilizar vías alternas”, señaló la dependencia estatal en un comunicado difundido en sus redes sociales oficiales.
En paralelo, otros grupos bloquearon la autopista Reynosa-Matamoros, a la altura de Nuevo Progreso, y arrojaron ponchallantas en avenidas de Reynosa y en los alrededores del aeropuerto.
Entre los puntos afectados quedaron el libramiento a Río Bravo, frente al acceso al Aeropuerto Internacional de Reynosa, y la Avenida Colosio, que conecta el oriente de esa ciudad con el municipio de Río Bravo.
El Departamento de Policía de Brownsville, Texas, reportó el cierre temporal de los puentes internacionales Los Veteranos y Los Indios por motivos de inseguridad. Los cruces administrados por Operación y Administración de Autopistas y Puentes (OPAN) en Matamoros también fueron cerrados de forma momentánea.
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) informó que los demás cruces internacionales a su cargo operaron con normalidad.
Su oficina regional con sede en Reynosa precisó que tanto el cruce binacional Las Flores, de Nuevo Progreso, como el puente Los Tomates, también llamado Ignacio Zaragoza, de Matamoros, mantuvieron tráfico normal.
Édgar Zamorano, vicepresidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, informó que en las carreteras de acceso a los puentes internacionales cerrados varios choferes fueron despojados de sus tractocamiones y al menos tres unidades fueron incendiadas.
Las autoridades de seguridad mantuvieron presencia en distintos sectores con labores de atención y vigilancia, y exhortaron a la población a informarse por los canales oficiales y a atender las indicaciones oficiales.