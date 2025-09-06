Detienen en Tampico a directivos de empresas y servidores públicos por huachicol

En un operativo coordinado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el pasado mes de marzo y como resultado de trabajos de investigación, detuvieron a personas relacionadas con el mercado ilícito de combustible, en Tampico, Tamaulipas.

Durante el operativo se aseguraron 10 millones de litros de hidrocarburo.

Entre los detenidos se encuentran empresarios y servidores públicos, quienes contaban con ordenes de aprehensión, informó en un comunicado la Semar y Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México.