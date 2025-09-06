Detienen en Tampico a directivos de empresas y servidores públicos por huachicol

En un operativo coordinado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el pasado mes de marzo y como resultado de trabajos de investigación, detuvieron a personas relacionadas con el mercado ilícito de combustible, en Tampico, Tamaulipas.
Durante el operativo se aseguraron 10 millones de litros de hidrocarburo.
Entre los detenidos se encuentran empresarios y servidores públicos, quienes contaban con ordenes de aprehensión, informó en un comunicado la Semar y Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México.
García Harfuch aclaró que el proceso de investigación sigue en curso y que seguirán trabajando para detener a todos los involucrados en este delito como parte de la estrategia contra la corrupción y la impunidad del gobierno federal.
Las personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes.
Se informó, también, que se dará una conferencia de prensa este domingo a las 11:00 horas para conocer los detalles de estas acciones en conjunto.