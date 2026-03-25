Detienen en Texas a esposa del ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte

Bertha Gómez Fong, esposa del ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, fue detenida este miércoles en El Paso, Texas, por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, al no presentar documentos que acreditaran su estancia legal en dicho país.

La mujer se encuentra bajo custodia en el Centro de Procesamiento en El Paso y su detención generó incertidumbre en círculos políticos del Partido Revolucionario Institucional, dado que la Fiscalía General de la República lleva una investigación en contra de Gómez Fong, ligada al delito de peculado agravado presuntamente cometido por el ex Gobernador.

Durante la administración estatal 2010-2016, Gómez Fong se desempeñó como presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia estatal, cargo honorario desde el cual presuntamente habría participado en la triangulación de recursos dentro del esquema investigado por autoridades mexicanas.

Su esposo, César Duarte Jáquez, se encuentra actualmente recluido en el Centro Federal de Reinserción Social Número 1, conocido como el Altiplano, en el Estado de México, donde enfrenta cargos por presunta operación de recursos de procedencia ilícita en la modalidad de lavado de dinero.

En diciembre de 2025, la FGR obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de Duarte Jáquez por su posible participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El Ministerio Público de la Federación de la Fiscalía Especializada de Control Competencial aportó los datos de prueba necesarios para que un juez de control tomara dicha determinación.

La investigación establece la probable participación de Duarte Jáquez, en su calidad de servidor público en Chihuahua, en un esquema de lavado de dinero que buscaba ocultar recursos de procedencia ilícita aparentemente desviados de las arcas estatales, para lo cual se utilizó el Sistema Financiero Mexicano.

Como resultado de la decisión judicial, el juzgador ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, con un plazo de seis meses para la investigación complementaria.

Duarte Jáquez fue detenido el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, y extraditado a México el 2 de junio de 2022, por los delitos de peculado y asociación delictuosa, investigados en el estado de Chihuahua por la Fiscalía local.

El 4 de octubre de 2024, el Gobierno de México tramitó ante el Gobierno de Estados Unidos la autorización para procesarlo por un delito distinto a los de peculado y asociación delictuosa.