Detienen en Tijuana a ‘El Cabo 13’, del Cártel de Sinaloa

Elementos federales detuvieron el 6 de agosto, en Tijuana, a cinco integrantes del Cártel de Sinaloa, entre ellos Alfonso Villa Briones, “El Cabo 13”, considerado un operador financiero y de logística para el paso de fentanilo y otras drogas sintéticas a Estados Unidos.

Las personas detenidas tenían posesión de cuatro armas cortas, partes de armas de fuego, siete cargadores, una bolsa con cristal, 85 cartuchos útiles y mariguana.

Se indicó que en dos cateos fueron capturados, además de “El Cabo 13”, Juan David Ramírez Saldaña, Lizeth Ramírez Flores, Arturo Isaí Delgadillo Escutia, alias “El Chila”, y Rosa María García Flores.

”Resultado de labores de inteligencia e investigación, se identificaron dos domicilios en las colonias Hacienda los Laureles y Las Américas, donde se resguardaban sujetos vinculados a una organización delictiva, por lo que se implementaron vigilancias fijas, con lo que se recabaron datos de prueba suficientes, que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó las órdenes para intervenir los predios”, informó el Gabinete de Seguridad, en un comunicado conjunto.

Los elementos de las secretarías de Seguridad Ciudadana de Baja California, en coordinación con la Defensa Nacional , Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y la Fiscalía General de la República, se dirigieron a un inmueble ubicado en la calle Hacienda San Bruno, en la colonia Hacienda los Laureles, donde detuvieron a un hombre y una mujer, aseguraron 85 cartuchos útiles y una bolsa de plástico con mariguana.

De manera simultánea, en la calle Privada Agua Caliente, en la colonia Las Américas, los agentes cumplimentaron otra diligencia, donde detuvieron a tres personas, aseguraron cuatro armas cortas, partes de armas de fuego, siete cargadores de arma corta, cartuchos útiles y una bolsa con cristal.

Los inmuebles quedaron sellados y en custodia de las autoridades, establecieron las autoridades federales.