Detienen en Veracruz a ‘Delta 7’, implicado en el secuestro de la periodista Roxana Guzmán

Roxana Guzmán, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, fue sustraída de su domicilio por hombres armados el pasado 2 de junio y desde entonces se desconocía su paradero.

Elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a José Del Carmen “N”, “Delta 7”, presunto responsable del secuestro y asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez.

La comunicadora fue sacada de su hogar de manera violenta por sujetos armados.

La comunicadora fue sacada de su hogar de manera violenta por sujetos armados. ( )

“Delta 7” fue aprehendido en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, y, tras su detención, indicó el lugar donde asesinaron a la periodista, según se informó.

Al momento, el lugar de los hechos se encuentra resguardado por personal naval en espera de las autoridades periciales.

La detención se habría realizado tras semanas de operaciones navales de inteligencia llevadas por Marina.

Fuentes de seguridad señalan que “Delta 7” participó activamente en la privación ilegal de la libertad de la comunicadora.

La investigación estaría a cargo de la Fiscalía General de la República, luego de que la institución atrajera el caso el pasado 12 de junio.

En conferencia de prensa, la Fiscal del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, comentó que en la última semana se habían realizado entrevistas, dictámenes y diversos trabajos de búsqueda.

Guzmán Ramírez dio a conocer que la dependencia seguía dos líneas de investigación, aunque no dio detalles.



Agresiones contra la prensa en México

En México, el periodismo enfrenta un contexto de violencia e impunidad.

De acuerdo con datos de diversas organizaciones, desde el 2000 han sido asesinados al menos 174 periodistas y 33 más permanecen desaparecidos, sin que la mayoría de los casos haya sido esclarecida.

En el primer año del Gobierno de Claudia Sheinbaum, al menos 12 periodistas fueron asesinados y uno fue desaparecido, según un cruce de datos de Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19 y el Comité para la Protección de los Periodistas.

Desde julio de 2010, fecha en la que se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), a septiembre de 2025, solo se han logrado solo nueve sentencias por asesinato de periodistas y cuatro por tentativa de homicidio, pese a que organizaciones documentan al menos 126 periodistas asesinados y 17 desaparecidos en 15 años.