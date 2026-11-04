Detienen en Veracruz al ‘Panda’, presunto líder regional del CJNG

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR) detuvieron a Samuel De la Cruz Anaya, alias “Panda”, señalado como presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Coatzacoalcos, Veracruz. El Gabinete de Seguridad informó la captura el 4 de noviembre de 2026 a través de su cuenta en la red social X.

Al momento de la detención, De la Cruz Anaya tenía en su poder 398 mil pesos en moneda nacional, un vehículo, teléfonos celulares y otros objetos, que le fueron asegurados.

Según el Gabinete de Seguridad, el detenido cuenta con una orden de aprehensión por privación ilegal de la libertad y está relacionado con los delitos de secuestro, extorsión, venta de droga y comercialización ilícita de combustible.

La SEMAR informó que, mediante labores de inteligencia naval y seguimiento de información, conoció las actividades, la presencia delictiva y las áreas de operación del presunto líder criminal en la región sur de Veracruz. Las investigaciones establecen que la célula encabezada por De la Cruz Anaya tiene presencia en los municipios veracruzanos de Jáltipan, Cosoleacaque y Minatitlán.

La captura se enmarca en la Estrategia Refuerzo Coatzacoalcos, bajo la cual las autoridades federales han detenido a 163 personas en ese municipio. “Esta detención forma parte de la Estrategia Refuerzo Coatzacoalcos, mediante la cual se ha detenido a 163 personas y se ha generado una afectación económica estimada en 40 millones de pesos a estas organizaciones”, indicó el Gabinete de Seguridad.

“Con estas acciones se debilitan las estructuras criminales, se reduce su capacidad para cometer delitos y se avanza en la recuperación de la paz y la tranquilidad de las familias de Veracruz”, agregó el Gabinete de Seguridad en el mismo mensaje.