Detienen en Veracruz al periodista Rafael León Segovia; lo acusan de terrorismo y encubrimiento

Rafael León Segovia, reportero de la fuente policiaca de Veracruz, fue detenido el 24 de diciembre en el municipio de Coatzacoalcos. Se le señala como presunto responsable de los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública.
La Fiscalía del Estado informó que durante la audiencia inicial, el juez de control calificó de legal la detención y resolvió dictar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
Asimismo, informó que la audiencia de continuación se celebrará el próximo 29 de diciembre, a las 08:00 horas.
Artículo 19 pide a la Fiscalía de Veracruz actuar con imparcialidad
La organización Artículo 19 alertó que la investigación en su contra por “delitos sumamente graves”, se originó por hechos directamente vinculados a la cobertura de nota roja que desarrolla en Veracruz.
Este caso se suma a otros recientes, como la vinculación a proceso del periodista Rodolfo Ruiz, en Puebla, y refuerza la preocupación por el uso del derecho penal como mecanismo de intimidación.
“Casos como este generan un efecto inhibidor para el periodismo, especialmente en contextos de suma violencia y donde operan redes de macrocriminalidad. El uso del sistema penal como represalia por la labor que desarrollan las personas periodistas es un abuso y no tiene cabida en una democracia”, señaló.
Artículo 19 exigió a las autoridades de Veracruz erradicar toda práctica abusiva e intimidatoria que amenace el derecho humano de cualquier periodista a la libertad de expresión. Particularmente, exhorta a la Fiscalía de Veracruz a actuar con imparcialidad e independencia.
Asimismo, hizo hace un llamado puntual al Poder Judicial para que garantice los derechos de León Segovia como imputado y a sostener el debido proceso.
Previamente, la organización destacó que la vinculación a proceso de un periodista por hechos relacionados con su actividad profesional tiene un efecto inhibidor que trasciende a la persona directamente afectada.
“Este tipo de acciones envía un mensaje intimidatorio al gremio periodístico y a la sociedad en general, al normalizar el uso del aparato penal como respuesta a investigaciones incómodas para el poder. En un país donde la violencia contra la prensa convive con altos niveles de impunidad, la judicialización indebida profundiza el cierre del espacio cívico y debilita el derecho colectivo a estar informado”.
El comunicador forma parte de la Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos, la cual dio a conocer que desde el primer momento en que se registró la detención se ha dado seguimiento puntual, manteniendo comunicación con sus familiares y su defensa legal, respecto a los presuntos delitos que se le imputan y las condiciones en las que se encuentra.
“La Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos apela por el derecho a la libertad de expresión, se mantiene atenta y pendiente del desarrollo de esta situación hasta su total esclarecimiento”, señaló en un comunicado.
También exigió a la Fiscalía del estado que se garantice la salud y la integridad del reportero y se brinden todas las facilidades para su defensa legal.