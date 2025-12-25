Detienen en Veracruz al periodista Rafael León Segovia; lo acusan de terrorismo y encubrimiento

Rafael León Segovia, reportero de la fuente policiaca de Veracruz, fue detenido el 24 de diciembre en el municipio de Coatzacoalcos. Se le señala como presunto responsable de los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública.

La Fiscalía del Estado informó que durante la audiencia inicial, el juez de control calificó de legal la detención y resolvió dictar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Asimismo, informó que la audiencia de continuación se celebrará el próximo 29 de diciembre, a las 08:00 horas.



Artículo 19 pide a la Fiscalía de Veracruz actuar con imparcialidad

La organización Artículo 19 alertó que la investigación en su contra por “delitos sumamente graves”, se originó por hechos directamente vinculados a la cobertura de nota roja que desarrolla en Veracruz.

Este caso se suma a otros recientes, como la vinculación a proceso del periodista Rodolfo Ruiz, en Puebla, y refuerza la preocupación por el uso del derecho penal como mecanismo de intimidación.

“Casos como este generan un efecto inhibidor para el periodismo, especialmente en contextos de suma violencia y donde operan redes de macrocriminalidad. El uso del sistema penal como represalia por la labor que desarrollan las personas periodistas es un abuso y no tiene cabida en una democracia”, señaló.