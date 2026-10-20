$!Detienen en Zapopan a ‘El Nenuco’, operador del Cártel de Sinaloa

ZAPOPAN._ Arturo Enrique “N”, “El Nenuco”, identificado como generador de violencia y operador del Cártel de Sinaloa, fue detenido en Zapopan, Jalisco, por cargos de homicidio calificado, asociación delictuosa y agresiones contra instituciones policiales.

La captura resultó de una operación conjunta de seguridad.

La detención fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación coordinados por elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia.