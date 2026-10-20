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Delincuencia

Detienen en Zapopan a ‘El Nenuco’, operador del Cártel de Sinaloa

Arturo Enrique ‘N’ era buscado por homicidio calificado, asociación delictuosa y tráfico de personas, informaron autoridades
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
20/10/2026 18:12
20/10/2026 18:12

ZAPOPAN._ Arturo Enrique “N”, “El Nenuco”, identificado como generador de violencia y operador del Cártel de Sinaloa, fue detenido en Zapopan, Jalisco, por cargos de homicidio calificado, asociación delictuosa y agresiones contra instituciones policiales.

La captura resultó de una operación conjunta de seguridad.

La detención fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación coordinados por elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia.

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Esta acción se enmarca en la estrategia del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México para desarticular estructuras criminales y detener a los principales generadores de violencia en el País.

El detenido era requerido por los delitos de homicidio calificado, asociación delictuosa y agresiones contra integrantes de instituciones policiales, según informaron las autoridades.

Además, Arturo Enrique “N” es investigado por su presunta participación en el tráfico de personas.

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“Era requerido por los delitos de homicidio calificado, asociación delictuosa y agresiones contra integrantes de instituciones policiales, además de ser investigado por tráfico de personas”, señala el boletín del Gabinete de Seguridad.

Durante la operación llevada a cabo en Zapopan, las fuerzas de seguridad aseguraron dos armas largas, varios cargadores, cartuchos y tres vehículos que estaban en posesión del presunto criminal.

El Gabinete de Seguridad reiteró que mantiene acciones coordinadas para detener a generadores de violencia, debilitar las estructuras criminales y fortalecer la seguridad de la población mexicana.

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