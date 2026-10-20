$!Detienen en Zapopan a ‘El Nenuco’, operador del Cártel de Sinaloa

ZAPOPAN._ Arturo Enrique “N”, “El Nenuco”, identificado como generador de violencia y operador del Cártel de Sinaloa, fue detenido en Zapopan, Jalisco, por cargos de homicidio calificado, asociación delictuosa y agresiones contra instituciones policiales.
La captura resultó de una operación conjunta de seguridad.
La detención fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación coordinados por elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia.
Esta acción se enmarca en la estrategia del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México para desarticular estructuras criminales y detener a los principales generadores de violencia en el País.
El detenido era requerido por los delitos de homicidio calificado, asociación delictuosa y agresiones contra integrantes de instituciones policiales, según informaron las autoridades.
Además, Arturo Enrique “N” es investigado por su presunta participación en el tráfico de personas.
“Era requerido por los delitos de homicidio calificado, asociación delictuosa y agresiones contra integrantes de instituciones policiales, además de ser investigado por tráfico de personas”, señala el boletín del Gabinete de Seguridad.
Durante la operación llevada a cabo en Zapopan, las fuerzas de seguridad aseguraron dos armas largas, varios cargadores, cartuchos y tres vehículos que estaban en posesión del presunto criminal.
El Gabinete de Seguridad reiteró que mantiene acciones coordinadas para detener a generadores de violencia, debilitar las estructuras criminales y fortalecer la seguridad de la población mexicana.