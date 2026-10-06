$!Detienen en Zapopan a ‘El Tanque’, presunto operador regional del CJNG

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Iván “N”, “El Tanque”, señalado como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación, tras un operativo realizado el lunes en Zapopan, Jalisco. El detenido es investigado por su presunta participación en homicidios, extorsión, secuestro, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas. Según la información difundida por el Secretario de Seguridad, “El Tanque” operaba para la organización criminal en cuatro entidades del País, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

“La detención fue resultado de una operación conjunta de @Defensamx1, @SSPCMexico y @GN_MEXICO_, ejecutada por fuerzas especiales del Ejército Mexicano y el Grupo de Operaciones de la SSPC, con información del Centro Nacional de Inteligencia y el trabajo de agentes de investigación de la SSPC y de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, quienes identificaron sus movimientos y lo localizaron”, indicó. De acuerdo con el reporte, las investigaciones lo vinculan con homicidios, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas. Además, también se le señala por su presunta participación en el ataque contra un helicóptero del Ejército Mexicano en Jalisco, en 2015, en el que perdieron la vida integrantes del Ejército y de la Policía Federal. “Fue detenido en flagrancia y se aseguraron un vehículo, un arma de fuego y diversas drogas”, expuso el comunicado difundido por Harfuch. En septiembre de 2024, recordó, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por sus vínculos con el CJNG y lo señaló como parte del círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, por lo cual hubo intercambio de información con @DEAHQ