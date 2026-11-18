Elementos de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron a César Daniel “N”, “El Topo”, señalado como presunto líder de la organización criminal “Los Deltas”, durante un operativo en Zapopan, Jalisco.

Junto con él fueron detenidas otras dos personas y tres presuntos integrantes del grupo murieron en un enfrentamiento con los agentes.

El Secretario de Seguridad Omar García Harfuch, informó la captura a través de su cuenta de X y precisó que “El Topo” contaba con órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía del Estado de Jalisco por su presunta participación en los secuestros del periodista Jaime Barrera y de un empresario inmobiliario.

El detenido está identificado como uno de los líderes de la célula de “Los Deltas”, brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación con presencia en la zona metropolitana de Guadalajara.

Según el reporte preliminar difundido por el funcionario federal, tres presuntos integrantes de “Los Deltas” agredieron a los agentes durante el despliegue y murieron en el intercambio de disparos.

Las autoridades federales mantendrán las investigaciones para determinar la situación jurídica de los tres asegurados, sin que hasta el momento se hayan precisado todos los delitos que se les imputan ni los detalles completos del operativo.

El secuestro que originó una de las órdenes de aprehensión ocurrió el 11 de marzo de 2024, cuando el periodista Jaime Barrera fue privado de la libertad en Zapopan, Jalisco, después de salir de la estación de radio donde trabajaba en Guadalajara.

El entonces fiscal estatal, Luis Joaquín Méndez, informó en conferencia de prensa que la línea de investigación apuntaba a una privación violenta de la libertad cometida por entre tres y cuatro hombres.

El comunicador, conductor de radio y televisión, fue liberado por sus captores en el municipio de Magdalena, Jalisco, donde pidió auxilio a la Guardia Nacional, y descartó que sus captores pidieran rescate.

Barrera sostuvo que el hecho no fue un secuestro, sino “una especie de advertencia” por su trabajo periodístico.