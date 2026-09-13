Detienen en Zapopan, Jalisco, a operador de un grupo delictivo vinculado con el tráfico de drogas en EU

MÉXICO._ Fuerzas federales detuvieron Zapopan, Jalisco, a Ángel “N”, alias “Canguro”, presunto integrante de una organización criminal y operador logístico y coordinador de distribución y venta de drogas sintéticas en las ciudades de Seattle y Tacoma, en el estado de Washington, Estados Unidos.

Se aseguró un arma de fuego, municiones y diversas dosis de presunta droga.

A través de un comunicado, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad y como parte de las acciones para detener a generadores de violencia, elementos de la Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal, y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron en Jalisco, a Ángel “N”, alias “Canguro”, presunto integrante de una organización criminal.

Como resultado del intercambio de información de inteligencia entre autoridades de México y Estados Unidos se tuvo conocimiento que Ángel “N” se desempeñaba como operador logístico y coordinador de distribución y venta de drogas sintéticas en las ciudades de Seattle y Tacoma, en el estado de Washington, Estados Unidos.

Derivado de las investigaciones, se obtuvo información sobre su ubicación en el municipio de Zapopan, donde se implementó un operativo coordinado que permitió su detención.

De acuerdo con las indagatorias, está relacionado con el tráfico de drogas sintéticas hacia territorio estadounidense y con actividades logísticas para su distribución.

Durante la acción también se aseguró un arma de fuego, municiones y diversas dosis de presunta droga.

El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación.

Esta detención se consolida como parte central de la estrategia conjunta de la Marina, FGR y las instituciones del Gabinete de Seguridad para combatir el tráfico de drogas sintéticas y se suma a una serie de golpes contundentes que han terminado por desarticular las redes logísticas de los grupos criminales.

Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada, fortalecer las labores de investigación e inteligencia y mantener la cooperación internacional, con pleno respeto a la soberanía de ambas naciones, para proteger la seguridad de la población.