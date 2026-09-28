Devela Lotería Nacional billete para conmemorar primer aniversario del Órgano de Administración Judicial

• Transformar la justicia significa construir un México en el que las instituciones responden al pueblo y están a su servicio: Olivia Salomón

• El OAJ ha construido consensos e impulsado un uso eficiente de los recursos para ser más productiva y eficaz la tarea de impartir justicia, aseguró el Maestro Néstor Vargas Solano

• El sorteo se celebrará el próximo 2 de octubre; el Premio Mayor será de 17 millones de pesos en 2 series y una bolsa total de 51 millones de pesos en premios.

La Lotería Nacional develó el billete del Sortero Superior No. 2899 que se celebrará el próximo 2 de octubre, emisión que tiene como fin conmemorar el primer aniversario de existencia del Órgano de Administración Judicial (OAJ) institución creada por la reforma al Poder Judicial Federal de 2024.

La develación del boleto se llevó a cabo en el Auditorio José Vicente Aguinaco Alemán de este organismo jurisdiccional y estuvo encabezada por la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el Presidente del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas Solano.

La directora Olivia Salomón señaló que las grandes transformaciones de México también se construyen desde sus instituciones, con su capacidad para renovarse, dejar atrás los privilegios y poner al pueblo en el centro de cada decisión. Y con esta visión, destacó que en sus 256 años de vida Lotería Nacional ha tenido el privilegio de contar la historia del país a través de sus billetes, que esta ocasión está dedicado a una institución que nace en un momento de grandes cambios para la vida pública del país.

La titular de Lotería Nacional afirmó que el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum tiene la convicción de que la justicia esté al servicio del pueblo, bajo los principios de honestidad, austeridad y responsabilidad que distinguen al Humanismo Mexicano, “hace apenas unos días nuestra Presidenta afirmó que México cuenta con un Poder Judicial mucho mejor que el que antes habíamos tenido”.

Añadió que en esta nueva etapa el Órgano de Administración Judicial desempeña un papel fundamental para garantizar que los recursos públicos, la tecnología y el talento humano contribuyan a una impartición de justicia más eficiente y cercana a la gente.

Al cerrar su mensaje, Olivia Salomón expresó su deseo para que este aniversario marque el comienzo de una nueva etapa en la que el avance institucional se traduzca en resultados para la gente, “la grandeza de México también se construye con instituciones sólidas y con mujeres y hombres comprometidos con su país”.

A nombre del Pleno, el Presidente del OAJ, Maestro Néstor Vargas Solano, agradeció la distinción de la Lotería para rendir un homenaje a una institución que tiene la encomienda “de brindar justicia pronta, completa, expedita e imparcial para todas y todos como lo establece nuestra Constitución Política y como lo merece el pueblo de México”, dijo.

Al evento asistieron las y los integrantes del Pleno: Maestra Catalina Ramírez Hernández, Doctora Xóchitl Almendra Hernández Torres, Licenciada Surit Berenice Romero Domínguez y el Maestro José Alberto Gallegos Ramírez.

El Maestro Vargas Solano destacó que el primer año de vida del OAJ ha servido para construir consensos, atender las necesidades de las personas juzgadoras y eficientar los recursos. Esto, con el fin de “adoptar medidas que nos hagan más productivos y eficaces en cada una de las tareas que debemos llevara a cabo”.

Puntualizó que este billete conmemorativo representa también un reconocimiento a las trabajadoras y trabajadores del nuevo Poder Judicial de la Federación (PJF), desde las personas juzgadoras hasta el personal administrativo, “quienes son los protagonistas de estos cambios y que están dedicados a cumplir con la tarea diaria de brindar justicia”.