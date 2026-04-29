Develación del billete conmemorativo con motivo del 50 aniversario del Tianguis Turístico Acapulco, desde el pabellón expositor del Estado de Guerrero

Jefaturas de información, reporteros, fotógrafos y medios en general

Se le invita cordialmente a la Develación del billete conmemorativo del Sorteo Superior No. 2883 con motivo del 50 Aniversario del Tianguis Turístico Acapulco, acto que encabezarán: la Secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora; la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el Secretario de Turismo del Gobierno del Estado de Guerrero, Simón Quiñones Orozco.

Mañana jueves 30 de abril del 2026

⏰ 10.30 horas

Lugar: Pabellón del Estado de Guerrero / Expo Mundo ImperialBoulevard Barra Vieja, Plan de Los Amates No. 3, Colonia, C.P. 39931, Acapulco de Juárez, Gro.

https://maps.app.goo.gl/J5xp3upyZGSfV6Tg9

Agradecemos su asistencia, cobertura y difusión