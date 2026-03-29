$!Develan ‘cachito’ conmemorativo de la Lotería Nacional por el quinto aniversario de la Ley Olimpia

La Lotería Nacional develó un billete conmemorativo por el quinto aniversario de la aprobación de la Ley Olimpia, que sanciona la violencia digital, mediática y las conductas que atentan contra la intimidad sexual, en un acto al que acudió la activista Olimpia Coral Melo, impulsora de dichas reformas.
La activista destacó que este “cachito” del Sorteo Zodiaco se traduce en un acto simbólico de justicia al movimiento que fundó y que dio paso a la Ley Olimpia, a las mujeres de territorio y a las que luchan en las calles, “sin cargos públicos, sin partidos políticos ni apoyos de privilegio ni conmemoraciones“.
“La Ley Olimpia la hicimos juntas y la seguiremos construyendo en el mundo para que tú, para que ellas, ellos y todas las personas podamos estar seguras también en el internet”, dijo Coral Melo. “Habemus boleto de la Lotería, hermanas”, agregó.
Durante la develación, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, subrayó que la Lotería Nacional ha hecho de sus emblemáticos “cachitos” una herramienta de formación y visibilización de los derechos de las mujeres, de acuerdo con un comunicado.
“Este cachito de lotería, esta imagen, esta mención de la Ley Olimpia, es parte del reconocimiento a las mujeres que luchan hoy en el presente”, indicó. Además, calificó al movimiento como el más importante del México actual por su impacto y capacidad de convertir el dolor en un acto de activismo.
Olivia Salomón, directora de la Lotería Nacional, dijo que la institución se suma con este billete conmemorativo a la historia de las mujeres “que decidieron no guardar silencio”.
En tanto, felicitó a la activista Olimpia Coral, cuya historia, señaló, “se convirtió en una causa colectiva que hoy protege a miles de mujeres en México y en América Latina”.
El Sorteo Zodiaco cuenta con un premio mayor de 7 millones de pesos en una serie, una bolsa repartible de 24 millones de pesos en premios y se realizará el domingo 12 de abril de 2026, a las 20:00 horas.
Los “cachitos” están disponibles para su adquisición en todo el país y el sorteo será transmitido en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional, agrega el comunicado.