Día Mundial del Sida 2025: Indetectable=Intransmisible y los avances frente al VIH este año

Como cada 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial del Sida y ONUSIDA presentó su informe anual. Este año lo denominaron Superar las disrupciones: transformar la respuesta al Sida. Y en este no hay buenas noticias, pues, a pesar de los avances médicos, los recortes en financiación han hecho que el mundo se enfrente al peor revés en décadas.

Actualmente 40.8 millones de personas viven con el VIH en todo el mundo, 1.3 millones de nuevas infecciones ocurrieron en 2024 y 9.2 millones de personas aún no acceden al tratamiento.

De acuerdo a las previsiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la financiación externa puede llegar a reducirse hasta un 30 y 40 por ciento a comparación del 2023.

Esto afectará, principalmente, a los países de ingresos bajos y medios que están afectados por el VIH.

De acuerdo a ONUSIDA existe la interrupción generalizada de los programas de prevención, pruebas y comunidad relacionada con el VIH.

* En 13 países de África subsahariana y el Sudeste Asiático ha disminuido el número de personas que han iniciado tratamiento.

* En Etiopía y la República Democrática del Congo se han registrado desabastecimiento de kits de pruebas de VIH y medicamentos.

* En cuanto a la distribución de medicamentos que previenen se ha desplomado en países como Uganda (31 por ciento), Vietnam (21 por ciento) y Burundi (64 por ciento).

* En Nigeria ha caído en un 55 por ciento la distribución de preservativos.

* 450 mil mujeres en la África Subsahariana han perdido el acceso al programa “madres mentoras” que las ponen en contacto con los servicios de atención.

En cuanto a las nuevas infecciones entre las mujeres jóvenes de 15 a 24 años se registran 570 a nivel mundial.

Es por ello que ONUSIDA advierte que si no se restablecen las iniciativas de prevención en los próximos 5 años podrían producirse 3.3 millones de nuevas infecciones por VIH.

Los Derechos Humanos en retroceso también ponen en riesgo a personas que viven con VIH. Ante la crisis de la financiación, ONUSIDA también advierte que el aumento de leyes dirigidas a las minorías que viven con VIH y la discriminación afectan al acceso a los servicios.

* 168 países penalizan el trabajo sexual

* 152 penalizan la posesión de drogas a pequeña escala

* 64 penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo

* 14 penalizan a las personas transgénero



Indetectable=Intrasmisible y los métodos de prevención

Las personas que tienen una carga viral mínima no pueden transmitir el virus, siempre y cuando sigan su tratamiento antirretroviral.

De acuerdo a Censida, las personas que tienen 200 copias por mililitro en su sangre son indetectables por lo que hay muy poco virus en la sangre o fluidos corporales.

Esto no quiere decir que el VIH haya desaparecido, pero que existe poco riesgo de transmisión entre parejas sexuales, reducción de transmisión de personas gestantes a las infancias y reduce la transmisión en caso de compartir inyecciones en consumo de drogas.

De igual manera existe la Profilaxis Preexposición (PrEP) que funciona como método de prevención para personas que tienen vida sexual activa. Hasta 2024, en México 31 mil personas están dentro del PrEP, según ONUSIDA.

El medicamento crea una barrera en las células del organismo y evita que el VIH se reproduzca. La fórmula más dada por el sector salud es la Emtricitabina/Tenofovir. Su efectividad es del 94 por ciento.