$!Diálogo entre diferentes construye prosperidad sostenible, dice Coppel Luken

Agustín Coppel Luken, presidente honorario de Foro Mar de Cortés, inauguró el Summit 2025 “Navegando Rutas Alternas”, donde destacó el diálogo entre distintas perspectivas como clave para la prosperidad sostenible. Argumentó que así se enfrentan los complejos desafíos y se hallan nuevas soluciones. El empresario señaló que este enfoque es la herramienta más poderosa para abordar los retos actuales y evitar repetir fórmulas del pasado.

El mundo, explicó, experimenta un cambio de época con incertidumbre política, desafíos económicos y avances tecnológicos que redefinen las interacciones humanas. Desde su creación, Foro Mar de Cortés se ha consolidado como un espacio fundamental para promover la reflexión, la colaboración y la búsqueda de soluciones compartidas entre los habitantes y trabajadores de la región noroeste de México. Este organismo busca generar encuentros que impulsen el desarrollo equilibrado. “Estamos aquí porque tenemos la firme convicción de que la prosperidad sostenible de nuestra región, de nuestro País y de nuestro planeta se construye con el diálogo improbable y difícil entre quienes pensamos diferente”, subrayó Coppel Luken.

Frente a este panorama, expuso, el diálogo se convierte en la herramienta más potente para alcanzar un desarrollo equilibrado y duradero. Aseguró que las nuevas perspectivas y soluciones difícilmente surgirán entre quienes comparten las mismas ideas. “Se requiere asumir el reto de escuchar, comprender y entender a los que piensan diferente”, asentó Coppel Luken. Añadió que la incapacidad de las élites políticas, económicas, científicas y culturales para explorar nuevas vías de colaboración es un factor de decadencia social. Ante esta realidad, Foro Mar de Cortés aspira a ser ese punto de encuentro para actores políticos, económicos, sociales y académicos, facilitando conversaciones que de otro modo serían improbables o difíciles, indicó. Bajo el lema “Navegando Rutas Alternas”, el Summit 2025 congrega a líderes regionales y nacionales comprometidos con la innovación, la sostenibilidad y la colaboración para potenciar el bienestar socioeconómico del noroeste de México. “Hacer lo mismo y de la misma manera esperando mejores resultados es una receta infalible para el fracaso”, señaló Coppel Luken.