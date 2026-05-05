Díaz Ayuso advierte que en México y en España está muriendo la democracia; alerta de la ‘decadencia que acarrea el populismo’

“Sus videos están por todas partes. Muchos líderes del llamado socialismo del Siglo XXI son conscientes de que por tanto no se trata de que haya personas que tienen oportunidades, sino de que haya mucha pobreza y unos pocos ricos a los que culpar de ella. Y así es como mueren las democracias y así es como está pasando en México y así es como está pasando en España”, declaró.

Frente a estudiantes y líderes empresariales, Ayuso dijo que hay líderes del continente americano que dicen que la gente tiene que ser pobre porque si no deja de votar, e hizo referencia a Gustavo Petro, Presidente de Colombia.

La integrante del Partido Popular, quien ha criticado al Gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad y corrupción, dio una conferencia este martes en la Universidad de la Libertad, fundada por el empresario Ricardo Salinas Pliego, en donde aseguró que “del socialismo se sale”.

Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid, advirtió que “las cadenas del socialismo” están provocando la muerte de la democracia en México y en España.

“La primera vez que vine a México, hace muchos años, fue la primera campaña en la que se presentaba Morena y nosotros ya habíamos pasado por la misma experiencia populista en España (...) veíamos los mismos mensajes: la democracia popular, el pueblo salva al pueblo, dame la mano que yo te voy a llevar a los altares, dame la mano que yo sé lo que tú necesitas, el pueblo indignado está ante mis manos”, recordó.

Desde ese entonces, señaló, “es como ha funcionado y así es como se vio venía esa decadencia y esa democracia popular, que si es democracia sin ley, en lo que se convierte es en una cueva de ladrones”.



‘Un sistema totalitario dictatorial va carcomiendo los contrapesos’

Asimismo, Ayuso advirtió que un “sistema totalitario dictatorial no entra de un día para el otro, es mucho más disimulado” y “cuando uno se quiere dar cuenta es demasiado tarde”.

Bajo esta ideología, insistió, es que “se van carcomiendo los contrapesos” para al final llegar a un sistema totalitario en el que se ignora a la oposición, se dejan de dar explicaciones al Congreso, no se rinden cuentas de las tareas de gobierno, se deterioran las instituciones, hasta que no exista separación de poderes.

“Ese tipo de pensamiento colectivista totalitario además te quiere pudrir el alma porque quiere que sientas ese agravio, que tengas envidia, que desconfíes, que tengas siempre emociones negativas, que no tengas nada y que todo lo que tengas esté mal. Si has prosperado, que sea sospechoso; si has construido un patrimonio, que seas perseguido; y si te va bien, que te vaya mal. Que no tengas nación, que no tengas fe, que no tengas historia, familia o propiedad y que tampoco tengas espíritu emprendedor. Pero lo que queda claro es que las sociedades donde se instala el odio siempre quedan destrozadas”.

“Del socialismo se sale, vaya que sí se sale, lo único que falta es trabajar mucho y duro, comprometernos con ello y no tener complejos nunca más, nunca más tener complejos ni pedir perdón por querer ser libres”, afirmó.



Ayuso visita México

Díaz Ayuso estará en México del 3 al 12 de mayo, donde se prevén actividades en Ciudad de México, Monterrey, Aguascalientes y la Riviera Maya, donde buscará reforzar vínculos con actores empresariales y autoridades locales. Su visita forma parte de su agenda internacional de 2026, que ya incluyó visitas a Estados Unidos y Bélgica.

El lunes, la Presidenta de la Comunidad de Madrid se reunió con Alessandra Rojo de la Vega, Alcaldesa de la Cuauhtémoc.

En febrero pasado, Ayuso comparó al Gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, con el de otros países latinoamericanos como Cuba y Nicaragua, a los que calificó de “narcoestados”.