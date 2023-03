El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ninguna parte del territorio mexicano estaba sin presencia de autoridad alguna, ello luego de que a Antony John Blinken, titular del Departamento de Estado de EE.UU., señalara que había partes de México controladas por los cárteles del narcotráfico.

“No hay ningún lugar del territorio nacional en donde no haya presencia de la autoridad”, afirmó el Presidente de México.

“Tengo entendido que un republicano le planteó al señor Blinken, si en México dominaban grupos del narco, él estaba informando de la cooperación que hay entre los gobiernos, a él le consta que estamos trabajando de manera coordinada, pero lo interrumpió y le dijo ‘a ver’ y entonces tuvo él que decir que sí, lamentablemente, que había regiones de México dominadas, pero eso es falso. No es cierto”, afirmó el político tabasqueño.

“Hace como un año declaró lo mismo un Comandante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y se le informó que no era cierto. Estamos ahora analizando aquí lo de Chihuahua, si dominara el narco pues no se hubiesen hecho nada para enfrentar a quienes participaron en el asesinato de los sacerdotes, no hay ningún lugar del territorio donde no haya presencia de la autoridad”, indicó.