Dice AMLO que no hay que anclarse al pasado, ante indagatorias a Peña Nieto

Después de que la Fiscalía General de la República informó que mantiene tres carpetas de investigación por delitos federales en contra del ex Presidente Enrique Peña Nieto por delitos de carácter electoral, patrimoniales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y transferencias internacionales ilegales, Andrés Manuel López Obrador dijo que su postura política es la de mirar al futuro y no quedarse anclado en el pasado.

Sin embargo, el mandatario nacional aclaró que desde Presidencia no se interpuso ninguna denuncia en contra de su antecesor. No obstante, el titular del Poder Ejecutivo Federal insistió que si alguna institución de su Gobierno e incluso la propia FGR tienen pruebas respecto a supuestos delitos cometidos por los ex Presidentes, estas no están impedidas para actuar y judicializar los casos.

Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el político tabasqueño recordó que hace un año propuso una consulta popular para pedir a la gente su opinión respecto si él, como titular del Poder Ejecutivo Federal, debería presentar denuncias contra sus antecesores por delitos cometidos en sus administraciones, sin embargo, esta no logró ser vinculante.

“Mi postura ya la he definido muchas veces, yo planteé de que el Ejecutivo, el presidente de la República, iba a presentar denuncias si la gente lo pedía, en una consulta pública que entonces sí nosotros íbamos a presentar denuncias, desde [Carlos] Salinas [de Gortari] a la fecha, pasando por [Ernesto] Zedillo [Ponce del León], [Vicente] Fox [Quesada], [Felipe] Calderón [Hinojosa] y el presidente [Enrique] Peña Nieto”, señaló el mandatario nacional.

“Mi opinión era que miráramos hacia adelante y que se procurara no repetir actos ilegales y de corrupción, que la justicia también es prevenir y no hacer lo mismo, no caer en lo espectacular y hacer lo mismo, sino que si iniciara una etapa nueva y con todo el peso y rigor de la ley se nos castigara a nosotros si actuábamos de manera ilegal y corrupta. Pero que no nos quedáramos anclados en el pasado con denuncias y que predominara la venganza, y advertí, sólo si el pueblo lo pide”, argumentó López Obrador.

“También lo he dicho, los procesos que existen tienen que tener su curso, nosotros no podemos decirle al Fiscal que no actúe, o alguien que tiene una carpeta ‘no presentes nada’, que presente y que la autoridad resuelva, pero es muy distinto a que nosotros por voluntad de la gente estuviésemos metidos presentando las denuncias”, afirmó el presidente de la República.

FGR INTEGRA CARPETAS DE INVESTIGACIÓN CONTRA PEÑA NIETO, POR LAVADO DE DINERO Y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

La Fiscalía General de la República (FGR) informó, el 2 de agosto del 2022, que mantiene tres carpetas de investigación por delitos federales en contra de Enrique Peña Nieto por delitos de carácter electoral, patrimoniales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y transferencias internacionales ilegales.

“En este momento, la FGR está desarrollando los procedimientos de investigación en diversas carpetas por delitos federales, en contra de Enrique ‘P’. El primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales. En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos”, señaló la FGR.

“Con base en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso”, indicó la Fiscalía, en un comunicado.