El empresario Ricardo Salinas Pliego informó que obtuvo una suspensión definitiva de un juez o tribunal (no especificó quién o cuál), para retomar el control del campo de golf Tangolunda, ubicado en Santa María Huatulco, luego de que Luisa María Alcalde Luján, Secretaria de Gobernación, ordenó, el día 14 de marzo, que al menos 120 elementos de la Guardia Nacionaltomaran las instalaciones, tras un decreto expedido por el Gobierno Federal, en el que lo declaraba Área Natural Protegida.

“Señores pues resulta que los #Gobiernicolas me la volvieron a pellizcar y que la ley si es la ley. Vamos a tener que meterle el doble de dinero para ver qué podemos rescatar del campo de golf... @LuisaAlcalde mande a sus gatos rápido a quitar los sellos de clausura, tenemos que ver qué podemos rescatar del campo NO ME VAN A DOBLAR!!!”.

“La autoridad moral está por encima de la ley, pero la razón (y mis abogados) están por encima de la llamada “autoridad moral”, escribió en sus redes sociales.

“Con la noticia de la suspensión definitiva contra la clausura de campo de golf en Huatulco, es urgente que la gente done para mandar un cargamento de pañales y vitacilina a dirección ya conocida, no queremos que ensucien mucho”, expresó.

“En cuanto se recupere el campo, vamos a hacer un GRAN TORNEO DE GOLF ABIERTO AL PÚBLICO este próximo 2 de Octubre para festejar todos juntos en el campo de Golf Las Parotas... sirve que festejamos mi cumpleaños y le ponemos una bolsa millonaria !!! Torneo de Golf ‘Huevos de oro’”. apuntó.

El 23 de marzo de 2024, también en X, el empresario acusó el deterioro del campo de golf, por lo que con una serie de fotografías, mostró cómo lucían en la actualidad las instalaciones de Tangolunda, ubicadas en Santa María Huatulco, en el estado de Oaxaca.