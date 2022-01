Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que una juez de Control del Juzgado 17 del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, dictó, este martes 4 de enero, un auto de formal prisión a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la capital de la República.

La institución de procuración de justicia capitalina indicó que también se determinó que se inicie la etapa de instrucción del proceso penal contra el llamado “Rey de la Basura”, a quien se le suspendieron temporalmente sus derechos políticos. Lo anterior, una vez que el representante social de la Fiscalía de Investigación de los Delitos en Materia de Trata de Personas pudo establecer la probable responsabilidad del indiciado.

Ello en la comisión de cuatro diversos delitos de tentativa de trata de personas, en su modalidad de explotación sexual agravada, registrado en agravio de cuatro mujeres; trata de personas, en su modalidad de publicidad engañosa agravada, en agravio de dos de las víctimas; y asociación delictuosa, en perjuicio de la sociedad, según detalló la FGJCDMX.

A través de su cuenta de la red social Twitter, la titular de la Fiscalía capitalina, compartió un comunicado en el que señaló que el juez de la causa ordenó notificar al de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, en los autos de juicio de amparo que por su propio derecho promovió Gutiérrez de la Torre, el cambio de situación jurídica, ya que ahora es procesado.

“También, en su oportunidad, se deberá avisar al Quinto Tribunal Colegiado en materia Penal para su superior conocimiento y efectos legales en términos de la Ley de Amparo”, insistió la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en su comunicado.

La institución recordó que el 29 de diciembre del 2021, elementos de la Policía de Investigación (PDI), adscritos a la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en la alcaldía Tlalpan, donde cumplimentaron la orden de aprehensión solicitada y obtenida en marzo de 2021 contra Gutiérrez de la Torre, por los ilícitos referidos.

“De acuerdo con la causa penal, el ahora procesado posiblemente participó en la explotación sexual de mujeres, las cuales fueron contratadas mediante anuncios engañosos en medios impresos y electrónicos”, agregó la institución de procuración de justicia de la capital de la República.

“Dado que los hechos probablemente ocurrieron en 2014 y en su momento la autoridad ministerial y policial de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal pudo haber llevado actos de investigación deficientes, omisos y lejanos del deber de procurar justicia, la actual administración de la FGJCDMX ordenó llevar a cabo, a través de la Fiscalía de Investigación de Delitos en Materia de Trata de Personas, un análisis minucioso de las indagatorias y perfeccionar la investigación, lo que permitió obtener el auto de formal prisión”, precisó.

Según explicó la FGJCDMX, como parte de las diligencias para evitar impunidad en los casos en los que podría estar involucrado el procesado en marzo del 2021 se informó sobre la solicitud que se hizo a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para el congelamiento de sus cuentas bancarias.

“Les informo que este martes obtuvimos de un juez penal, auto de formal prisión en contra de Cuauhtémoc “N”, por su probable participación en los delitos de tentativa de trata de personas, trata de personas y asociación delictuosa”, tuiteó Godoy Ramos.

“Con la formal prisión de Cuauhtémoc ‘N’ abrimos las puertas de la justicia a varias mujeres víctimas de trata de personas. Aportaremos todas las pruebas para obtener una sentencia ejemplar. Al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”, abundó la titular de la FGJCDMX.

Ayer lunes 3 de enero, Gutiérrez de la Torre compareció en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y su defensa presentó una serie de pruebas a su favor, intentando deslindarlo de la acusación de explotación sexual presentada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

A la comparecencia -realizada bajo el Sistema Penal Inquisitivo, ya que los hechos que se le imputan fueron presuntamente cometidos en 2014, antes de la implementación del Sistema Penal Acusatorio-, no acudieron las víctimas para llevar a cabo los careos que se tenían previstos con el imputado, ya que se planteó no existían las condiciones de seguridad en el Juzgado. El juez aceptó la justificación y pospuso el procedimiento.

AMLO PIDE QUE NO HAYA IMPUNIDAD, NI CORRUPCIÓN EN CASO DE GUTIÉRREZ DE LA TORRE

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló, este martes 4 de enero, que en el caso de la detención Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, no debe existir impunidad, ya que nadie está por encima de la ley. Asimismo, el mandatario nacional indicó que el ex dirigente priista tiene derecho a la defensa, a la par que aseveró se tiene que limpiar al país de la corrupción y la impunidad.

“Esto lo puedo sintetizar en el principio liberal de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, es mi opinión, corresponde a la autoridad de la ciudad este caso y ellos lo están atendiendo, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México y desde luego el presunto responsable de estos actos pues tiene derecho a la defensa, así es cuando se vive en un auténtico Estado de derecho”, expresó el político tabasqueño.

“No debe haber ni corrupción ni impunidad, hay que seguir limpiando el país de corrupción y la impunidad porque antes robaban, hacían lo que querían y ni siquiera perdían en su respetabilidad, no pasaba nada, la cárceles para los que no tenían influencias, los que no tenían para comprar su inocencia, entonces ya no es así, cero impunidad. Parte de los cambios que se han venido llevando a cabo y se tienen que seguir promoviendo estos cambios”, aseveró.