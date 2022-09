Dictan formal prisión a ‘La Vaca’, líder de ‘Los Mezcales’ de Colima

Un juez federal dictó auto de formal prisión en contra de José Bernabé Brizuela Meraz, alias “La Vaca”, fundador y líder del denominado Cártel Independiente de Colima, organización también conocida como “Los Mezcales”, que se formó con células que antes pertenecieron al Cártel Jalisco Nueva Generación.

La resolución judicial se dio por la probable responsabilidad de “La Vaca” en los delitos de acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la orden de aprehensión en contra de Brizuela Meraz derivó del aseguramiento de siete fusiles y tres mil 439 cartuchos de diferentes calibres.

Aunado a lo anterior, como parte de la misma causa penal, el juez federal dictó auto de formal prisión a Cristhian Jonathan “N”, alias “El Camaney”, quien también es integrante del grupo criminal “Los Mezcales”.

El 30 de agosto del 2022, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que si el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elimina la prisión preventiva oficiosa, él respetará la decisión, no obstante, según advirtió, el pueblo sabrá que fueron los jueces y no el Poder Ejecutivo Federal, los responsables de liberar a delincuentes “a diestra y siniestra”. Dio como ejemplo el caso de “La Vaca”.

“Tenemos que cambiar esto y eso es lo que se tiene que procurar. Y si la Corte resuelve de que ya no va a haber esta prisión preventiva y que van a poder salir, como entran, los delincuentes, yo respeto la decisión. Pero no quiero ser cómplice, no quiero que el día de mañana aquí ustedes me digan: ‘oiga y ¿por qué salió de la cárcel este delincuente de cuello blanco’”, comentó.

“Voy a tener que repetir: pues no fuimos nosotros, fue el juez, fue el Poder Judicial; en fin, pero ya salió. Y entonces México sigue siendo el país de la corrupción y la impunidad y eso no queremos que suceda porque nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes”, insistió el mandatario nacional.

“No estoy inventando nada, hace como cuatro días di a conocer cómo se detienen a un presunto delincuente [José Bernabé Brizuela Meraz, alias ‘La Vaca’], generador de violencia en Colima, y ya en la madrugada el juez ya lo había dejado en libertad. Nada más porque no dormimos, tenemos que estar pendientes”, aseguró el Presidente.

“Ya se vio que este señor tiene dos órdenes de aprehensión por delitos graves y ya estaban a punto de soltarlo y por lo mismo, que porque estaba mal integrada la averiguación. Imagínense en estos casos lo que sucedería, los jueces liberarían a a diestra y siniestra, si ya lo hacen, se agravaría el problema. Nosotros no podemos quedarnos callados”, finalizó López Obrador.